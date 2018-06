Juventus | stretta finale per Cancelo | 40 milioni dalla cessione di Rugani

Juventus-Cancelo - stretta finale : i dirigenti del Valencia atterrati a Milano per incontrare i bianconeri : La Juventus fa sul serio per l’esterno portoghese, i dirigenti bianconeri vedranno il Valencia oggi a Milano per provare a chiudere La Juventus vuole Cancelo, ormai non ci sono più dubbi. Il club campione d’Italia incontrerà nel pomeriggio di oggi i dirigenti del Valencia, arrivati in queste ore a Milano per valutare il futuro dell’esterno portoghese. Dopo gli abboccamenti dei giorni scorsi, la trattativa tra le parti sembra ...