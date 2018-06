Juventus | Bernardeschi 2 0 | Allegri lo vuole mezzala

Juventus - Bernardeschi mezzala è la prossima 'Allegrata'? : TORINO - Otto settembre 2017, vigilia di Juventus-Chievo , 3ª giornata dello scorso campionato. In conferenza stampa Massimiliano Allegri rivela un'idea: ' Bernardeschi in certe partite potrebbe ...

Juventus : vacanze all'estero per Bernardeschi - Chiellini e Marchisio - Caldara in Italia : Per i giocatori della Juve è tempo di riposarsi e di dedicarsi alle rispettive famiglie. Ormai la stagione si è conclusa da tre settimane e i bianconeri ne stanno approfittando per rilassarsi. Non tutti i giocatori della Juventus però sono in vacanza visto che tra pochissimi giorni scatterà il mondiale e la truppa juventina sarà piuttosto numerosa. I campionissimi di Massimiliano Allegri che rappresenteranno le loro nazionali sono davvero ...

Infortunio Bernardeschi - problemi per la Nazionale : si ferma il calciatore della Juventus : Infortunio Bernardeschi – Dopo Emerson e Marchisio, altri problemi per il ct della Nazionale Roberto Mancini in vista delle prossime gare amichevoli dell’Italia, si ferma per Infortunio anche Bernardeschi. Il calciatore della Juventus abbandonerà il ritiro nella mattinata di domani a causa di un problema muscolare per proseguire le cure alle dipendenze dello staff bianconero. Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin ...

Juventus - la gioia di Bernardeschi : ecco il suo bellissimo messaggio Video : Ieri sera, la Juve ha vissuto una serata magica e ha conquistato la sua tredicesima Coppa Italia. I bianconeri hanno letteralmente spazzato via il Milan imponendosi per 4-0 grazie alla doppietta di Medhi Benatia, Douglas Costa e all'autorete rossonera. La Juventus al triplice fischio si è goduta la festa e ha potuto gioire insieme al suo popolo che è giunto numerosissimo a Roma. Poi i festeggiamenti sono proti [Video] negli spogliatoi e anche ...

Juventus - Bernardeschi : 'Diamo fastidio perché vinciamo' : Lo ha detto Federico Bernardeschi a Sky Sport e Premium riferendosi alle polemiche post Inter-Juve. Il fantasista è tornato sulla rimonta negli ultimi minuti a San Siro: 'Ci abbiamo creduto tutti e ...

Bernardeschi : 'Polemiche? La Juventus dà fastidio perché vince' : Intervistato da Sky Sport e Premium, l'esterno bianconero è tornato sulla rimonta negli ultimi minuti del match di San Siro: 'Ci abbiamo creduto tutti e siamo riusciti a portare a casa una partita ...

Juventus - Bernardeschi tra presente e sogni : 'Abbiamo vinto a San Siro perchè..' Video : Questo pomeriggio, dopo due giorni di riposo, la Juve si è ritrovata a Vinovo per iniziare a mettere nel mirino il match di sabato contro il Bologna. I bianconeri adesso dovranno mettere da parte la vittoria contro l'Inter e pensare solo alla partita contro i rossoblu, che precedera' la finale di Coppa Italia. Per questo motivo la #Juventus sabato potrebbe presentarsi con qualche novita' di formazione proprio per permettere a qualche ...

Juventus - a Crotone torna Bernardeschi ma Mandzukic è out : L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha convocato 21 giocatori per il match di domani sera a Crotone. Nella lista non fa parte Mario Mandzukic, colpito da gastroenterite, mentre torna a ...

Juventus - Bernardeschi scalpita : 'Voglio tornare con il Napoli' : MILANO - Federico Bernardeschi sta bene e sta provando a bruciare le tappe per tornare in campo: 'Mi sto allenando con la squadra - racconta a margine dell'evento 'Undici' svoltosi ieri sera nel cuore ...