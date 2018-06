Joan Thiele | la cantautrice che segue il ritmo emotivo del Tango

gqitalia

: Segnaliamo questo evento molto figo e con un fine davvero nobile. Si terrà a Formigione (MO) il 15-16 e 17 Giugno… - seituttolindie : Segnaliamo questo evento molto figo e con un fine davvero nobile. Si terrà a Formigione (MO) il 15-16 e 17 Giugno… - idee_di_gomma : RT @BPMconcerti: finalmente in uscita il primo album di Joan Thiele e poi le date del tour ... dai dai :) - cekkarak : RT @BPMconcerti: finalmente in uscita il primo album di Joan Thiele e poi le date del tour ... dai dai :) -

(Di venerdì 15 giugno 2018) È magnetica, carismatica, elegante e raffinata, con una voce che cattura e avvolge. La giovaneitalo-svizzeraha cambiato nel suo piccolo le carte in tavola, dimostrando che con gli ingredienti giusti è possibile realizzare dei brani dal sapore internazionale. E ora è pronta a ritagliarsi uno spazio importante negli ascolti estivi con il nuovo album(in uscita per Universal il 15 giungo), che contiene anche tre singoli già noti e amatissimi dal pubblico (Armenia, Fire e Polite). Nonostante la copertina spagnoleggiante,non suona latino (anche se qualche influenza c’è) ma è un’opera eterogenea che svela le due anime artistiche di, una acustica e l’altra elettronica. I testi invece raccontano storie vere, vissute spesso in prima persona e raccontate attraverso un registro principalmente visivo, con immagini simboliche e ...