Jada Pinkett Smith | «Anch’io ho pensato al suicidio»

vanityfair

: RT @vettepassby35: Prime Jada Pinkett ghetto ... not like la chat from 3-6 Mafia ghetto - suave_gent : RT @vettepassby35: Prime Jada Pinkett ghetto ... not like la chat from 3-6 Mafia ghetto - LynDotJones : RT @vettepassby35: Prime Jada Pinkett ghetto ... not like la chat from 3-6 Mafia ghetto - DwavY : RT @vettepassby35: Prime Jada Pinkett ghetto ... not like la chat from 3-6 Mafia ghetto -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Nel passato della moglie di Willci sono giorni oscuri. Che, oggi donna realizzata e mamma di due (Jaden, 19, e Willow, 17), non dimentica. L’attrice ha voluto condividere le proprie debolezze via Instagram, nei giorni della tragica morte di Kate Spade e Anthony Bourdain. La stilista newrochese e lo chef, compagno di Asia Argento, si sono suicidati a pochi giorni di distanza, dopo aver combattuto contro i loro demoni. LEGGI ANCHERobin Williams, che «non sentiva di avercela fatta» «I suicidi di Kate e Anthony mi hanno riportata a un periodo in cui ero talmente disperata da aver considerato anch’io la fine… più volte», ha spiegato la 46enne. «Negli anni mi sono impegnata molto per guarire, mi sono resa conto che la mente e il cuore possono essere estremamente fragili senza un forte spirito. Quello che mangio, ciò che guardo in tv, la musica che ascolto, il ...