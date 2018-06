Italia presto senza l' aiuto del QE | cosa doppiamo aspettarci?

Londra - il consolato nel caos e l'odissea dei passaporti per i cittadini Italia ni : «Ma presto una svolta» : Quella di Londra è quindi la circoscrizione consolare più ampia del mondo, anche perché dopo la chiusura della sede di Manchester tutti i residenti in Gran Bretagna fanno riferimento alla capitale. A ...

Stoltenberg : “La Nato vicina all’ Italia . Presto droni di sorveglianza in Sicilia” : «Facciamo già molto per aiutare l’Italia ad affrontare il dramma delle migrazioni», dice tranquillo Jens Stoltenberg , con una calma nordica che nemmeno la polemica virulenta sull’«Aquarius senza porto» scalfisce. Nel Mediterraneo e nell’Egeo, riassume il segretario generale della Nato , «abbiamo dieci navi impegnate a controllare le acque internazio...

Dopo Aquarius - un’altra nave Ong al largo della Libia. Pressioni di Ue e Onu a Italia e Malta : «Fate presto» : Salvini segnala la presenza della Sea Watch 3: «È di una Ong tedesca, batte bandiera olandese ma porterà immigrati in Italia ». La Aquarius sempre ferma in attesa di ordini tra Malta e la Sicilia

Un ritocchino per Forza Italia . Silvio Berlusconi prepara il ritorno : "Il nostro momento verrà presto" : Una nuova Forza Italia è nella testa di Silvio Berlusconi . Il leader azzurro scrive una lettera al Corriere della Sera per tracciare le linee guida del rinnovamento della sua creatura, con un vice presidente, una consulta di personalità e i giovani sui social. Un cambio di passo necessario, nella convinzione che "verrà presto il nostro momento ". Una risposta alla domanda che Berlusconi sente riecheggiare sui media: cosa ...

Salvini presto in Libia : non voglio Italia complice tratta migranti : Roma, 8 giu. , askanews, Matteo Salvini intende recarsi ' presto ' a Mosca, ma la prima missione all'estero sarà la Libia . ' presto ha risposto il ministro dell'Interno a chi chiedeva ieri sera a margine ...

Honest Beauty Italia : la linea di Jessica Alba presto da Douglas : ... per questo Honest Beauty - come spiegato dal suo Ceo - che dal 2016 al 2017 è cresciuta del 34% vuole investire nel "vecchio mondo" puntando a una crescita eccezionale. Credits Ph.: Getty Images

Farah - costretta ad abortire in Pakistan - al sicuro in ambasciata : “Presto sarà in Italia” : Farah è al sicuro e dovrebbe tornare in Italia nei prossimi giorni. La diciannovenne Pakistana residente a Verona, portata con l’inganno dalla famiglia in patria e costretta ad abortire, attualmente si trova nella residenza dell’ambasciatore italiano a Islamabad. Lo ha annunciato il ministro Angelino Alfano.Continua a leggere