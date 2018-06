Italia campione del mondo su Netflix

Berretti - Sassuolo campione d'Italia : Torino travolto in finale 6-2 : Il Sassuolo conquista lo scudetto categoria Berretti piegando 6-2 il Torino nella finale in programma a Città Sant'Angelo, nel Pescarese. Un passivo fin troppo pesante per i granata che hanno chinato ...

FIBA 3X3 Europe Cup – L’Italia femminile - campione del mondo - in raduno a Roma in vista delle qualificazioni : qualificazioni FIBA 3×3 Europe Cup. L’Italia femminile in raduno a Roma il 18 giugno La Nazionale 3×3 Open femminile, dopo aver vinto la FIBA World Cup, torna a radunarsi il prossimo 18 giugno per la partecipazione alle qualificazioni della FIBA 3×3 Europe Cup di Andorra del 24-25 giugno. Qui di seguito la convocazione. II Settore Squadre Nazionali 3×3, in occasione del raduno, che si svolgerà a Roma dal 18 al 20 ...

Boxe - Europei femminili 2018 : Italia da tre medaglie - tra delusioni e sorprese. Testa e Mesiano ko - Severin Campionessa - esplode Canfora : Tre medaglie, alcune delusioni e qualche piacevole sorpresa. Questo è il bottino dell’Italia agli Europei 2018 di Boxe femminile conclusi ieri alla Asics Arena di Sòfia (Bulgaria). La rassegna continentale era iniziata con le pesanti eliminazione di Irma Testa e Alessia Mesiano, le nostre due atlete di punta, che si sono dovute arrendere negli ottavi di finale delle rispettive categorie. Due sconfitte inattese per quelle che dovrebbero ...

3×3 uguale vittoria! Italia campione del Mondo : le ragazze del basket azzurro battono la Russia in finale [GALLERY] : L’Italia del 3×3 nella storia: le azzurre Campionesse del Mondo a Manila, battuta la Russia in finale Giornata memorabile per la pallacanestro Italiana femminile! Le azzurre del 3×3, qualificatesi ieri ai quarti di finale, sono state protagoniste oggi di tre match da sogno che le hanno portate alla vittoria del Mondiale. L’Italia sul tetto del Mondo! Marcella Filippi e compagne hanno battuto questa mattina gli Stati Uniti, ...

VIDEO Basket 3 3 - Italia campione del mondo! Gli highlights di un'impresa indelebile : Di seguito i VIDEO con gli highlights dell'Italia campione del Mondo di Basket 3 3, tutte le emozioni di un'impresa indelebile. LA FINALE DOMINATA CONTRO LA RUSSIA E LA FESTA DELLE AZZURRE LA ...

Basket 3 3 - Italia campione DEL MONDO! Grazie per sempre - ragazze! Siete nel Mito! : Sul tetto del mondo ora c'è l'ITALIA, che ai quarti aveva eliminato le maestre americane . Una favola incredibile, un torneo leggendario. L'ITALIA ha fatto la storia. Il tabellino della partita ...

Basket : 3x3 donne - Italia campione mondo : ANSA , ROMA , 12 GIU La nazionale Italiana femminile diBasket 3 3, nuova disciplina olimpica, ha vinto a Manilail campionato del mondo. Le azzurre hanno battuto in finale lecampionesse uscenti della Russia con il punteggio di 16-12. Insemifinale la nazionale allenata da Angela Adamoliaveva superato la Cina per 15-13 e nei ...

Italia donne Campione del Mondo nel basket tre per tre. Petrucci : 'Adesso l'oro olimpico' : La nazionale Italiana femminile di basket tre per tre, nuova disciplina olimpica, ha vinto a Manila il campionato del Mondo. Le azzurre hanno battuto in finale le Campionesse uscenti della Russia. L'Italia si è imposta 16-12 sulle russe. In semifinale la nazionale allenata da Angela Adamoli aveva superato la Cina per ...

Italia femminile nella storia - è campione del Mondo. Battuta la Russia in finale per 16-12 : L'apotesi nella sfida decisiva grazie a una prestazione maiuscola che ha regalato alle azzurre il tetto del Mondo. Il 3x3 è entrato nel programma olimpico e debutterà ai Giochi di Tokyo 2020.

VIDEO Basket 3×3 - Italia campione del mondo! Gli highlights di un’impresa indelebile : campioneSSE DEL MONDO. L’Italia ha compiuto un’impresa monumentale e ha trionfato ai Mondiali 2018 di Basket 3×3 femminile, nuova disciplina olimpica che ritroveremo nel programma a cinque cerchi già da Tokyo 2020. A Manila (Filippine) la nostra Nazionale si è resa protagoniste di una cavalcata mitologica che le ha spedite sul tetto del Pianeta dopo aver surclassato nella fase a eliminazione diretta la corazzata USA, la Cina ...

Basket 3×3 - Italia campione DEL MONDO! Grazie per sempre - ragazze! Siete nel Mito! : L’ITALIA è CAMPIONE del MONDO! Incredibile impresa delle azzurre nel Mondiale di Basket 3×3 in corso di svolgimento a Manila. Un risultato leggendario per la pallacanestro ITALIAna, che mai aveva festeggiato un titolo iridato. Giulia Ciavarella, Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli hanno scritto la storia e i loro nomi sono ormai scritti nella leggendo dello sport ITALIAno. In finale l’ITALIA ha sconfitto la ...

L'Acqua&Sapone Futsal è Campione d'Italia nel Calcio a 5 - VIDEO : Vicenza - L'Acqua&Sapone Unigross trionfa 4-2 sul campo della Luparense e diventa per la prima volta Campione d'Italia di Calcio a 5. Per i pescaresi doppietta di Bertoni, gol di Jonas e Calderolli. leggi tutto

Calcio a 5 - Finale Playoff 2018 : Acqua&Sapone Unigross campione d’Italia! Luparense sconfitta in gara-5 - è tripudio tricolore : L’Acqua&Sapone Unigross è campione d’Italia. Gli abruzzesi hanno trionfato contro la Luparense in gara-5 della Finale dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5 e hanno alzato al cielo la coppa del tricolore sul campo dei campioni in carica al termine di un match condotto in maniera impeccabile, con personalità e carisma da vendere. Una storica prima volta quella dell’Acqua&Sapone, che si concretizza con un clamoroso ...

Pallavolo – Finali Nazionali Giovanili Crai : Volley Segrate è Campione d’Italia Under 18 maschile : Le Finali Nazionali Giovanili Crai Under 18 maschili hanno decretato la squadra Campione d’Italia: è la Volley Segrate Si è conclusa la lunga, intensa ed appassionante settimana di Finali Nazionali Giovanili Crai Under 18 maschili giocata tra Massafra e Castellaneta (TA) con la vittoria dello scudetto da parte del Volley Segrate 1978. I lombardi con un ruolino di marcia ai limiti della perfezione hanno superato in finale i pari età della ...