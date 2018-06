Israele fa gli auguri all' Iran prima del match col Marocco

Mondiali Russia 2018 : Israele twitta gli auguri all’Iran : L’account twitter del ministero degli esteri israeliano – retto dal premier Benyamin Netanyhau – ha fatto, in farsi, gli auguri alla nazionale di calcio dell’Iran per il suo esordio contro il Marocco nei Mondiali in corso in Russia. Il tweet è accompagnato da una foto dell’attaccante Alireza Jahanbakhsh. In arabo, lo stesso account, ha rivolto l’ incoraggiamento alla nazionale di calcio egiziana impegnata ...

Jibril Rajoub - possibile successore di Abu Mazen - fa campagna elettorale con la maglia di Messi. "Israele usa lo sport come spot" : come farsi campagna elettorale sulla "maglietta" di Leo Messi. E schizzare così nell'indice di popolarità tra i possibili successori dell'ottuagenario e malato presidente dell'Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas). Era sparito dai radar del potere in Palestina, il colonnello Jibril Rajoub, l'ex uomo forte di al Fatah (il movimento nazionalista palestinese fondato da Yasser Arafat di cui lo stesso Abbas è ...

L'Argentina annulla l'amichevole. L'ira di Israele : "Cedono agli odiatori" : annullata l"amichevole Argentina-Israele, in programma a Gerusalemme questo sabato. Infatti, dopo giorni di veementi proteste e minacce (anche a Leo Messi), la Federazione calcio argentina ha deciso di lasciar perdere, per salvaguardare l"incolumità dei suoi giocatori e dell"intero staff della Seleccion.Cos'è successo? Sono arrivate fortissime pressioni da parte delle autorità palestinesi per non far giocare questa partita di rodaggio in visa ...

L’Iran degli ayatollah sfida Usa e Israele : “Produrremo più uranio arricchito” : L’Iran è pronto a costruire nuove centrifughe e ad aumentare la produzione di uranio arricchito «se l’accordo sul nucleare collasserà». L’annuncio è arrivato con una lettera all’Agenzia internazionale per l’energia atomica e segna un nuovo passo verso lo scontro totale con Usa e Israele, mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu è in Europa p...

Gaza - Usa : 'Convocare Consiglio sicurezza Onu su attacchi a Israele' : Gli Stati Uniti hanno chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza Onu per discutere gli ultimi attacchi contro Israele dalla striscia di Gaza ad opera di Hamas e altri militanti. "Il ...

Israele - intercettati razzi in arrivo dalla Striscia di Gaza. Raid di rappresaglia dell’aviazione : “Risponderemo con forza” : Si sono svegliati con le sirene di allarme gli abitanti delle zone israeliane circostanti la Striscia di Gaza mentre entrava in funzione la batteria Iron Dome che ha intercettato la maggior parte dei 25 mortai sparati verso Israele. Ai Raid di rappresaglia dei caccia israeliani gli islamisti dalla Striscia hanno risposto con nuovi lanci nel pomeriggio. Era dalla guerra del 2014 che non c’era un confronto militare simile. Dopo mesi di silenzio ...

Israele - il comandante delle Forze aeree : “Compiuto il primo attacco al mondo con gli F-35” : Israele è stata la prima nazione al mondo a condurre un attacco con i cacciabombardieri “stealth”, cioè invisibili ai radar, F-35. L’aviazione israeliana dispone di nove F-35 operativi e ne ha ordinati in tutto 30. Il comandante delle Forze aeree, Amikam Norkin, ha rivelato questa mattina con una serie di tweet che gli F-35 sono stati usati durante...