Iran | Khamenei attacca accordo nucleare | firmato per paura

Iran - Khamenei : 'Pronti a riprendere il programma di arricchimento dell'uranio' : “Ho ordinato all’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran di riprendere il processo di arricchimento dell’uranio”, così la Guida Suprema Iraniana Ali Khamenei durante un discorso, tenuto lunedì, in occasione del ventinovesimo anniversario di morte del fondatore del paese, l’Ayatollah Khomeini.-- L’annuncio arriva dopo settimane di tensioni cominciate lo scorso 30 aprile, quando il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in diretta ...