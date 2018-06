Ipotesi voto di scambio | 8 indagati nel Napoletano | cellulari sequestrati Inchiesta su

Ipotesi voto di scambio - 8 indagati nel Napoletano - mobile sequestrati. Inchiesta su ultimo turno elettorale : TORRE DEL GRECO - Presunto voto di scambio alle elezioni comunali di Torre del Greco, raffica di perquisizioni: sequestrati otto cellulari, altrettante persone indagate. Svolta nell'Inchiesta...

Carcere di Bergamo - Lara Magoni indagata/ Ultime notizie - Ipotesi voto di scambio per assessore Lombardia : Carcere di Bergamo, Lara Magoni indagata: Ultime notizie, ipotesi voto di scambio per l'assessore di Regione Lombardia, eletta con Fratelli d'Italia, ed ex campionessa di sci(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:15:00 GMT)

Elezioni - prime tensioni a Qualiano : blitz dei carabinieri nelle palazzine Iacp - Ipotesi voto di scambio : Qualiano - Operazioni di voto e prime tensioni a Qualiano, dove i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Giugliano stanno eseguendo un blitz nelle case popolari. I militari...

Cottarelli : ?«C’è Ipotesi di Governo politico - resto in attesa». Salvini : «voto - ma non a luglio» : «Di Maio riapre a chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato»: così il leader della Lega liquida la linea Di Maio che ieri ha smorzato l’ipotesi di impeachment al capo dello Stato e riaperto i giochi per un Governo politico con la Lega. Il Carroccio lancia mobilitazione e gazebo per l’elezione diretta del presidente della Repubblica...

Cottarelli rinvia - cresce Ipotesi del voto il 29 luglio : Una giornata che si tinge di giallo, per poi assumere i contorni sfumati della nebbia nell'incertezza di quali potrebbero essere gli sviluppi imminenti della lunga crisi che coinvolge la politica e i palazzi istituzionali. Carlo Cottarelli a sorpresa non scioglie la riserva, ma prende tempo e rinvia la presentazione della lista dei ministri per risolvere alcuni nodi. Una decisione ...

Cottarelli lascia il Colle - non c’è la lista dei ministri. Nuovo incontro con Mattarella domani. Cresce l’Ipotesi di un voto anticipato già a luglio : Sergio Mattarella riceverà di Nuovo domani mattina il premier incaricato, Carlo Cottarelli, che ha lasciato il Quirinale dopo un colloquio di circa mezz’ora con il Capo dello Stato. «Stiamo approfondendo alcune questioni sulla lista dei ministri, ma non ci vorrà molto» ha detto il premier incaricato entrando alla Camera. La lista dei ministri non...

