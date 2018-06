Inter | l’accordo con l’Uefa per il FPF | tutti i dettagli

calcioefinanza

: Il @GalatasaraySK a Milano per cercare l’accordo con @Inter per comprare @YutoNagatomo5: ne parliamo tra poco su @SkySport 24 #calciomercato - DiMarzio : Il @GalatasaraySK a Milano per cercare l’accordo con @Inter per comprare @YutoNagatomo5: ne parliamo tra poco su @SkySport 24 #calciomercato - FabrizioRomano : #Inter Accordo con l'Atalanta per la cessione del giovane Bettella per 7 milioni, pura plusvalenza: nell'affare, de… - DiMarzio : L’#Inter ora cerca l’accordo con l’#Argentinos Juniors. Su #Gonzalez c’è anche il PSG???? -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Come funziona l'accordo tra l'e l'Uefa per il fair play finanziario? Fino a quando durerà la sanzione? L'articolo, l’accordo con l’Uefa per il FPF: