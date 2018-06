Instagram non invierà più notifiche quando si fanno screenshot di una storia

Problemi Instagram il 12 giugno : non funziona l’app - impossibile aggiornare il feed : Problemi Instagram in questo pomeriggio del 12 giugno. L'applicazione social sia su iPhone che su Android non funziona correttamente e in effetti non è possibile aggiornare il feed con i contenuti dei nostri contatti di solito consultati attraverso la piattaforma. I primi Problemi Instagrtam si sono verificati al momento di questa pubblicazione, dunque alle ore 18. Con opportuna verifica sull'app per iPhone, abbiamo constatato in redazione ...

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono nonni - l’annuncio su Instagram : Si chiama Marlo ed è nato il 10 giugno 2018 il primo nipotino di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada. A darne annuncio è stato, su Instagram, il re delle televendite. Che è comprensibilmente al settimo cielo. Una foto col pollice alzato e, sullo sfondo, un neonato che fa la nanna, con le manine alzate e l’espressione serena: con questa dolcissima immagine, il 54enne Giorgio Mastrota ha annunciato la nascita del suo primo nipotino, nato dal ...

Kylie Jenner cancella le foto di Stormi da Instagram mentre rivela che ne non posterà più : O meglio, le immagini in cui si vede il viso della piccola The post Kylie Jenner cancella le foto di Stormi da Instagram mentre rivela che ne non posterà più appeared first on News Mtv Italia.

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono nonni : l’annuncio su Instagram : Una nuova gioia arriva a irradiare serenità nella famiglia Mastrota: Natalia, figlia del ‘re delle televendite’ e della

Fabrizio Corona querela Selvaggia Lucarelli in diretta Instagram/ La invita a Non è l'Arena : “se hai le p...” : Fabrizio Corona querela Selvaggia Lucarelli e la invita a Non è l'Arena da Massimo Giletti: “Confrontati con me, se hai le p...”. Perché l'ex paparazzo si scaglia contro la giornalista(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:42:00 GMT)

Silvia Provvedi perdona Fabrizio Corona - il post su Instagram non lascia più dubbi : Sembra che tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona sia tornato il sereno. La ex naufraga de L'isola dei famosi ha pubblicato su Instagram una foto in cui abbraccia teneralente l'ex re dei...

Aggiornamento Instagram come YouTube dal 20 giugno? Video da 60 minuti e non solo : Il prossimo Aggiornamento Instagram avrà insito qualcosa di davvero rivoluzionario. Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato della novità relativa ai Video di 60 minuti condivisibili proprio attraverso il social network. Ora, secondo alcune fonti, la nuova funzione sarebbe davvero imminente, ossia fissata al 20 giugno e sarà qualcosa di diverso rispetto a quanto pensato in un primo momento, il che renderà lo strumento simile a YouTube. A ...

Kate Middleton scagionata da Instagram - l’abito alle nozze di Meghan non era riciclato : Kate Middleton scagionata. Al matrimonio di Harry e Meghan Markle non ha indossato un abito riciclato. Dunque, nessun affronto alla cognata, nessun scivolone di stile come tutti noi avevamo pensato. alle nozze di Harry e Meghan, Kate si era presentata con un outfit apparentemente color crema, firmato Alexander McQueen, che tutti avevano riconosciuto come lo stesso look sfoggiato dalla Duchessa di Cambridge in altre occasioni ufficiali, tra cui ...

Non Ho Passo Uno / Stop Motion Su Instagram : Cosa Fare? : Non riesci a fare Stop Motion nelle storie di Instagram per Android? La funzione Stop Motion su Instagram Android non appare? “Non ho Passo Uno / Stop Motion su Instagram”: vediamo come risolvere il problema Non riesco a fare Passo Uno / Stop Motion nelle storie di Instagram Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano quotidianamente Instagram, il social […]

Instagram non fa seguire persone : come risolvere : Stiamo navigando tranquillamente su Instagram, ma tutto d’un tratto ci accorgiamo che non ci fa più seguire le persone? Molto probabilmente siamo stati colpiti dal blocco temporaneo (o shadowban) di Instagram, il quale non ci permette di effettuare determinate operazioni. In questa guida vedremo tutto quello che c’è da sapere su questo problema. Vedremo quali sono le cause, la durata del blocco e come fare a risolvere. Inoltre, ...

Quanti problemi Instagram il 5 giugno : accesso negato e feed non si caricano : Il 5 giugno si apre con copiosi problemi Instagram. Da più di 2 ore il social network più amato per condividere foto è inutilizzabile per un gran numero di utenti che non riescono per nulla ad accedere al ll'applicazione o nell'ipotesi migliore, riescono pure a farlo ma registrano serie difficoltà nel visualizzare il feed dei contenuti condivisi da contatti e allo stesso modo nella pubblicazione di proprie immagini. Di che portata sono i ...

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona/ Stanno insieme? La foto di lui su Instagram : "Non convenzionali" : Silvia Provvedi e Fabrizio Corona si sono lasciati definitivamente? Lui continua a tergiversare sull'argomento ma lei conferma la rottura e si dice pronta a guardare avanti(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 18:23:00 GMT)

“Dobbiamo dirvi una cosa e non riesco a smettere di piangere”. Chiara Ferragni in lacrime insieme a Fedez su Instagram. E le sue parole preoccupano non poco : La prima volta che l’abbiamo vista piangere, a dirotto, era in sala parto e da poco aveva partorito il suo Leo, l’amore della sua vita, suo figlio. Parliamo della biondissima Chiara Ferragni che, in una delle sue ultime storie ha fatto preoccupare i suoi fan non poco. “Sono felice di potervi dare ispirazione per poter fare qualcosa di positivo, che è il fine di tutto quello che faccio. Vi ringrazio tantissimo. Sono riuscita a fare quello ...

Gf15 - Filippo Contri e il post romantico su Instagram per Lucia Orlando : «Non avevamo ancora una canzone...» : A poche ore dall'uscita dalla casa del Grande Fratello , Filippo Contri manda un messaggio d'amore alla sua Lucia Orlando , finalista del reality di Canale 5. Lucia a Filippo: 'Se un giorno dovessi ...