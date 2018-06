Innovazione della didattica | affollata giornata di studio in Aula Magna Rettore

Dal degrado a tempio della cultura - tre aziende anconetane tra le top100 dell'Innovazione : ... Chiuso nei primi anni '90 stava per essere abbattuto finché non si è deciso di recuperare e riqualificare l'area: mostre, spettacoli, concerti ma anche un hub per ricerca e start up innovative. Le ...

Risorse forestali - Innovazione ed esperienze della ricerca per la loro gestione : E’ in programma venerdì 18 maggio, dalle 9 alle 13, presso il Palazzo ricerca e Conoscenza, il workshop organizzato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) in collaborazione con la Fondazione Edmund Mach sulle innovazioni ed esperienze della ricerca per la gestione delle Risorse forestali. L’evento, che vedrà intervenire in apertura l’assessore alle infrastrutture e ...

Innovazione - ENEA : un percorso nazionale per lo sviluppo della Smart City : Si chiama “Convergenza Smart City and Community” ed è l’iniziativa promossa da ENEA delineare il passaggio dalla discussione teorica sulla Smart City alla sua applicazione pratica nei comuni, attraverso lo sviluppo di prodotti “su misura” per facilitarne la realizzazione, abbattere i costi e semplificare l’accesso alle informazioni. Il progetto, che coinvolge tra gli altri Presidenza del Consiglio, Consip, Confindustria nazionale e Agenzia per ...

Anti età "sani" e prodotti "puliti" : l'Innovazione della skincare si chiama Guudcure : ... estendendolo successivamente anche alla skincare.Non per nulla, nel suo DNA spiccano una forte sinergia tra scienza e stile oltre a un'attenzione costante per la qualità e lo sviluppo di prodotti ...

Innovazione e ricerca : scoperte le basi molecolari della tossicità di una proteina che causa amiloidosi : La rivista Nature Communications pubblica uno studio – guidato dall’Università Statale di Milano – che aggiunge un tassello alla comprensione delle basi molecolari di una grave e incurabile malattia genetica, individuata nel 2012 e causata da amiloidosi. Fenomeno patologico che determina la perdita di struttura in una data proteina, l’amiloidosi è caratterizzata dalla formazione di fibre allungate e robuste (fibrille amiloidi), che ...