xl.repubblica

: Inizio esplosivo al Firenze Rocks con i Foo Fighters - MarticchiaMa : Inizio esplosivo al Firenze Rocks con i Foo Fighters - gianlucanr64 : @TopaM79 Se pensiamo che la popolazione dell'Africa aumenterà in modo esplosivo nei prossimi decenni questo potrebb… - Fioredicollina : #amici17 wow che inizio esplosivo!!! ???? -

(Di venerdì 15 giugno 2018) A fine live è impossibile non fare confronti: se l'anno scorso Eddie Vedder ci vedeva scioglierci in lacrime celebrando una stella scomparsa del mondo del grunge in maniera intimista e introspettiva, ...