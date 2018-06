Inflazione | Istat | accelera a maggio | prezzi aumentano dell' 1%

Inflazione - Istat : a maggio vola carrello spesa - prezzi all'1 - 9% : Roma, 31 mag. , askanews, vola il carrello della spesa . A maggio i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,8% su base mensile e dell'1,9% su base annua , ...

Istat : a maggio raddoppia l'Inflazione : 11.52 A maggio, l'inflazione segna un'accelerazione significativa, salendo dello 0,4% su base mensile e dell'1,1% su base annua (ad aprile era a +0,5%). La crescita si deve prevalentemente ai prezzi degli alimentari non lavorati e degli energetici non regolamentati. Aumenta il carrello della spesa.I prezzi dei beni alimentari,per la cura della casa e della persona segnano +0,8% mensile e +1,9% annuo. In forte aumento anche i prezzi dei ...