Industria | fatturato ad aprile +0 | 3%

Industria : fatturato in aumento ad aprile - ordinativi in calo : La moderata crescita di marzo e aprile non basta a invertire la tendenza di breve periodo del fatturato che, nella media degli ultimi tre mesi, continua a registrare una flessione congiunturale. Ad ...

Industria : fatturato aprile +0 - 3% ma non inverte rotta : Il fatturato dell'Industria italiana ad aprile è salito dello 0,3% su marzo grazie al traino arrivato dall'estero, ma ciò "non basta a invertire la tendenza di breve periodo": nella media degli ultimi ...

Industria - salgono fatturato e ordini : 13.13 A Marzo il fatturato e gli ordinativi dell'Industria salgono, ma non in modo tale da chiudere positivamente il primo trimestre. Lo comunica L'Istat. Il fatturato segna infatti +0,8% sul mese e un calo dello 0,7% nel primo trimestre rispetto al trimestre precedente.Tutti i settori sono in flessione tranne l'energia. Gli ordini segnano +0,5% sul mese, ma si riducono del 2% nel primo trimestre. Su base annua, il fatturato cresce del 3,6% ...

Cresce fatturato Industria - +0 - 5% : A febbraio 2018 torna a Crescere il fatturato dell'industria, mentre calano ancora gli ordini. L'Istat stima un aumento del fatturato dello 0,5% rispetto a gennaio, dopo la flessione del mese ...

Industria : fatturato +0 - 5% - ordini -0 - 6% : 10.55 Aumenta il fatturato e calano gli ordini dell'Industria nel mese di febbraio. Lo comunica l'Istat. Il fatturato segna +0,5% su base mensile e +3,4% rispetto a febbraio 2017 nei dati corretti per effetti di calendario (+3,5% nei dati grezzi). Gli ordinativi registrano -0,6% rispetto a gennaio e +3,4% (dati grezzi) rispetto a febbraio 2017. In calo invece fatturato e ordini dell'Industria automobilistica.Su base annua (dati grezzi) il ...

Industria : a febbraio fatturato +0 - 5% su mese - +3 - 4% su anno (2) : (AdnKronos) – La recente dinamica si colloca in un contesto di espansione iniziata nel secondo semestre del 2016. L’andamento rimane positivo anche in volume, sottolinea l’Istat. Per quanto riguarda i mercati di destinazione, prosegue l’isituto, la componente estera, che era risultata la più dinamica per gran parte del 2017, ha subito un progressivo rallentamento negli ultimi quattro mesi a fronte di una contenuta ...

Cresce fatturato Industria - +0 - 5% : ANSA, - ROMA, 18 APR - A febbraio 2018 torna a Crescere il fatturato dell'industria, mentre calano ancora gli ordini. L'Istat stima un aumento del fatturato dello 0,5% rispetto a gennaio, dopo la ...

Istat - a febbraio fatturato Industria +0 - 5% su mese : Roma, 18 apr. , askanews, - Cresce il fatturato mentre battuta d'arresto per gli ordinativi dell'industria. A febbraio, secondo la stima Istat, il fatturato dell'industria aumenta su base ...

Industria : a febbraio fatturato +0 - 5% su mese - +3 - 4% su anno : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – Il fatturato dell’Industria torna a crescere a febbraio, recuperando solo parzialmente quanto perso nel mese precedente e posizionandosi al livello di novembre 2017 in termini destagionalizzati. A febbraio si stima un incremento su base congiunturale dello 0,5%, dopo la marcata flessione del mese precedente. Nella media degli ultimi tre mesi, l’indice complessivo cresce dell’1,8% sui tre mesi ...

Istat - a febbraio fatturato Industria +0 - 5% su mese : Roma, 18 apr. , askanews, Cresce il fatturato mentre battuta d'arresto per gli ordinativi dell'industria. A febbraio, secondo la stima Istat, il fatturato dell'industria aumenta su base congiunturale ...

Industria - il fatturato torna a crescere mentre scendono ancora gli ordinativi : Il fatturato dell'Industria torna a crescere a febbraio , recuperando solo parzialmente quanto perso nel mese precedente e posizionandosi al livello di novembre 2017 in termini destagionalizzati. Lo ...