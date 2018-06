Incidente tra Vercelli e Novara | ferita una donna

Incidente in autostrada per un gruppo di fedeli diretti a Capo Nord - cinque feriti : Capannori , Lucca, , 15 giugno 2018 - Erano partiti per Capo Nord venerdì mattina, ma per il gruppo di parrocchiani di Lammari , un frazione di Capannori, il viaggio si è interrotto in Svizzera . Il ...

Teramo - nuovo Incidente sul lavoro/ Morto un operaio 62enne travolto da una pala meccanica : Teramo, nuovo incidente sul lavoro, Morto un operaio 62enne travolto da una pala meccanica. Stava lavorando in una ditta che si occupa del trattamento dei residui organici(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 15:28:00 GMT)

Simulò Incidente stradale per uccidere il padre : arrestato ragazzo di 25 anni : Un giovane di 25 anni è stato tratto in arresto a Foggia per aver ucciso il padre, investendolo con l'automobile e poi simulando un incidente.Continua a leggere

Viabilità : Traffico su GRA per Incidente : Roma – Sul Grande raccordo anulare di Roma un incidente genera lunghe code in carreggiata interna dalla Casilina all’Ostiense; in esterna si rallenta per l’intenso Traffico tra Prenestina e Nomentana e piu’ avanti tra le uscite Roma- Fiumicino e Ostiense. Sul Tratto urbano della A24 rallentamenti da Portonaccio alla Tangenziale est verso il centro. Mentre in senso contrario si rallenta dallo svincolo per Tor Cervara al ...

Incidente sull'A13 - camionista scende dal tir sulla corsia d'emergenza : travolto e ucciso : Un uomo, sceso da un Tir fermo in corsia di emergenza , è stato travolto e ucciso dai veicoli lungo l'autostrada A13 Bologna-Padova, nel tratto tra Monselice e Terme Euganee in direzione di Padova. Lo ...

Viabilità : Traffico intenso per Incidente su GRA : Roma – Traffico intenso. Sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna, code a tratti dalla Nomentana alla Pontina; in carreggiata esterna Traffico molto congestionato dalla Cassia alla Flaminia sia per un incidente, ormai concluso, avvenuto in precedenza al km 12+800 sia a causa di una cisterna ferma in corsia di emergenza. Sul Tratto urbano dell’A24 sono 3 i km di code, da Togliatti alla Tangenziale est verso il ...

Il tragico Incidente su Monte Pellegrino - tanti ancora i dubbi : aperta un'inchiesta : Approfondimenti Auto vola giù da Monte Pellegrino: morti due 28enni 10 giugno 2018 Auto giù da Monte Pellegrino, morti 2 ragazzi: le immagini dal luogo dell'incidente - VIDEO 10 giugno 2018 Piero e ...

Napoli - ambulanza sequestrata dopo Incidente/ Ultime notizie : sanitari 118 minacciati e trascinati sul mezzo : Napoli, ambulanza sequestrata dopo incidente stradale: secondo caso in pochi giorni. Personale del 118 minacciato, trascinato sul mezzo e costretto a soccorrere due feriti.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 20:05:00 GMT)

Ambulanza ed equipaggio sequestrati dopo un Incidente stradale - follia a Napoli : follia a Napoli dove è avvenuto un vero e proprio sequestro d' Ambulanza all'ospedale Loreto Mare . L'ammalato era ancora sulla lettiga del 118 quando si sono avvicinati all'improvviso alcuni uomini a ...

Con l'auto contro un tir - grave Incidente in autostrada. Ferito soccorso dall'elicottero. FOTO : SAN BENEDETTO DEL TRONTO E' di almeno tre feriti, di cui uno in gravi condizioni il bilancio di un incidente avvenuto, poco dopo le 16 e 30, sulla corsia Nord dell'autostrada A14, a San Benedetto, all'...

Roma - Incidente stradale sulla Pontina : morto motociclista/ Ultime notizie : strada chiusa - code fino a 10 km : Roma, incidente stradale sulla Pontina: morto un motociclista, incerta la dinamica del sinistro. Gravi ripercussioni sulla viabilità, code fino a 10 km e traffico verso Latina.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:00:00 GMT)

Tragedia per Diego - vittima di un prete pedofilo a Napoli : muore in un Incidente il figlio diciottenne : A dolore si aggiunge altro dolore. Diego Esposito, vittima di abusi sessuali da parte del sacerdote napoletano don Silverio Mura, sta vivendo una Tragedia familiare: il figlio Luigi di appena 18 anni ...

Si trasferisce in Germania per trovare lavoro : muore a 22 anni in un Incidente stradale : Tra rabbia e dolore, la comunità di Monteroni attende il ritorno a casa della salma di Mattia Renis, l'operaio di 22 anni morto venerdì scorso in Germania, in un tragico incidente stradale. Sarà l'...