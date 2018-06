Incidente mortale a Osarella | perde la vita a 76 anni

Fincantieri - Incidente mortale per un operaio a Sestri Ponente : Roma, 13 giu. , askanews, incidente mortale alla Fincantieri di Sestri Ponente , Genova, . Lo rende noto la Fim Cisl, secondo cui Salvatore Lombardo, 43 anni lavoratore dell'indotto, 'è morto cadendo ...

Incidente d'auto mortale - attore Diele condannato a 7 anni e 8 mesi : Incidente d'auto mortale, attore Diele condannato a 7 anni e 8 mesi

Incidente d'auto mortale - attore Diele condannato a 7 anni e 8 mesi : L'attore 32enne Domenico Diele è stato condannato con l'accusa di omicidio stradale a 7 anni e 8 mesi per la morte di Ilaria Dilillo, la 48enne deceduta il 24 giugno 2017 dopo un tamponamento. L'...

Cinque anni dopo l'Incidente mortale finisce in carcere : sconterà 3 anni e 8 mesi : Siena, 9 giugno 2018 - Cinque anni dopo quella tragica domenica mattina si sono aperte le porte del carcere per l'operaio agricolo 33enne di Montepulciano condannato per omicidio colposo e guida sotto ...

Piacenza - Incidente mortale sul lavoro/ Operaio 31enne rimasto schiacciato in un capannone in costruzione : Piacenza, incidente mortale sul lavoro, Operaio 31enne rimasto schiacciato in un capannone in costruzione. L'uomo, originario del Bangladesh, era da solo al momento dell'accaduto(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:34:00 GMT)

Omicidio stradale - Incidente mortale a Serramazzoni. Denunciato 19enne di Pavullo : Modena, 9 giugno 2018 - Denunciato per Omicidio stradale il 19enne residente a Pavullo nel Frignano che la mattina del 13 maggio scorso, alle 5.30, è stato coinvolto in uno scontro frontale a ...

Incidente mortale sull'Ostiense - per i vigili non fu colpa delle buche : Uno schianto fatale ancora avvolto nel mistero. A causare la morte di Elena Aubry, la giovane motociclista 26enne che a maggio si è scontrata contro un guardrail sulla via Ostiense dopo aver perso il ...

Incidente mortale : muore centauro di 34 anni : Un giovane centauro di 34 anni ieri mattina è morto dopo un Incidente stradale avvenuto in località di Sassello

FIUMICINO - Incidente mortale IN VIA DELLA SCAFA/ Morta donna di 72 anni - investitore in ospedale : FIUMICINO, INCIDENTE MortaLE in via DELLA SCAFA: donna di 72 anni investita da un’auto a cui bordo vi era un uomo. La signora stava attraversando la strada con un carrello DELLA spesa(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:58:00 GMT)

Fiumicino : Incidente mortale in Via della Scafa - strada presidiata da telecamere : Fiumicino: è deceduta sul colpo una donna di 71 anni che nella mattinata di oggi è stata investita in via della Scafa, mentre stava attraversando la strada. Tempestivo l'intervento dei soccorsi, che, stando alle prime ricostruzioni dei fatti proposte dai principali media locali, sarebbero stati chiamati proprio dall'uomo alla guida dell'autovettura che ha investito la donna. Quest'ultimo, dopo essersi fermato per tentare di prestare i primi ...

Uber : auto autonoma non riconobbe pedone in Incidente mortale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incidente mortale a Bagno a Ripoli/ Morta la 34enne Daria Nannelli - ex calciatrice della Fiorentina : Incidente Mortale a Bagno a Ripoli, Morta la 34enne Daria Nannelli, ex calciatrice della Fiorentina. Lo scontro con un'automobile questa mattina, le è stato fatale(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:17:00 GMT)