INCENDIO MESSINA | APPARTAMENTO DEVASTATO Ultime notizie | video | 13enne morto per salvare

Bambini morti nell’INCENDIO a Messina : “Il più grande ha provato a salvare il fratellino” : Due Bambini di 10 e 13 anni sono morti in un incendio divampato intorno alle 4 di questa notte in un appartamento di una palazzina nel centro di Messina. I genitori sono riusciti a portare in salvo i due figli più piccoli di 8 e 5 anni, mentre per gli altri due non c'è stato nulla da fare. Il più grande oggi avrebbe dovuto sostenere l’esame di terza media.Continua a leggere

Messina - INCENDIO in una palazzina in centro : morti due bambini di 10 e 13 anni : Due bambini di 10 e 13 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato intorno alle 4 di stamane nella loro abitazione, in via dei Mille a Messina. In casa erano presenti i genitori e altri due fratelli che sono stati portati in salvo. I genitori hanno cercato di soccorrere anche gli altri due figli ma le fiamme glielo hanno impedito. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Indagini in corso da parte della polizia per ...

