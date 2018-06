Incendio in casa a Messina morti due bambini i genitori salvano altri 2 figli

Roma - Incendio in centro vicino alla casa di Fico : una donna ustionata - tre intossicati. Le prime immagini : Stamattina un incendio è scoppiato in una palazzina in centro a Roma, vicino a piazza Navona. Una donna è stata portata in ospedale in codice rosso, tre persone sono rimaste intossicate mentre altre nove sono state evacuate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. In strada anche il presidente della Camera, Roberto Fico, che abita vicino all’abitazione che ha preso fuoco. Tra le cause dell’incidente al vaglio ...

La casa è in fiamme - Pitbull eroe salva neonata dall’Incendio trascinandola col pannolino : Il cane, un esemplare di Pitbull femmina di otto mesi, è stato l'unico ad accorgersi delle fiamme in casa e, dopo aver abbaiato insistentemente per attirare l'attenzione dei suoi padroni, si è fiondato in camera della piccola per trascinarla via.Continua a leggere

Padova - Incendio all'impianto di pannelli solari/ Video Limena - stabilimento Elbi in fiamme - "restate in casa" : Padova, impianto solare scatena incendio nello stabilimento Elbi di Limena: il comune invita la popolazione a non uscire di casa, ecco il Video delle fiamme(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:42:00 GMT)

Genova - Incendio all’alba in una casa. Donna di 50 anni muore asfissiata insieme ai suoi cani | : L’incendio è scoppiato intorno alle 4 di questa mattina e non c’è stato modo di fermare il rogo prima che divorasse l’appartamento. Morti anche due cani

Incendio in una casa nel Goriziano : madre e figlio morti a Grado

Incendio in una casa a Grado : morti madre e figlio : Il rogo è scoppiato attorno a mezzanotte e mezza in una villetta di Riva Foscolo. Ad aver perso la vita sono una donna di 87 anni e il figlio 51enne. Indagini in corso sulle cause

