Incendio in appartamento a Messina | muoiono due fratellini | salvi altri 4 familiari

Messina - Incendio in un appartamento : morti due bambini - : La vittime avevano 10 e 13 anni. Nell'appartamento c'erano i loro genitori e altri due fratelli, che sono riusciti a scampare alle fiamme. Si indaga sulla causa dell'incidente

Giussano - soccorsi in via D'Azeglio per un Incendio in appartamento : soccorsi a Giussano in via D'Azeglio nella serata di martedì 5 giugno per un incendio in appartamento al quarto piano di un condominio. I residenti delle case vicine sono stati invitati a uscire ...

Incendio a Riccione - appartamento distrutto. Cane muore soffocato dal fumo : Rimini, 3 giugno 2018 " Un violento Incendio si è scatenato ieri sera, poco dopo le 21, in un appartamento al primo piano di una palazzina di Riccione vicino all'Adriatica. Quando i vigili del fuoco ...

Palermo - Incendio in appartamento in via Cataldo Parisio/ Video ultime notizie - un ferito : perdita di gas? : Palermo, incendio in appartamento in via Cataldo Parisio: tanta paura nella mattinata, un ferito lieve trasportato in ospedale. Rogo scatenato da una perdita di gas?(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 18:24:00 GMT)

Incendio in un appartamento a Genova - muore una donna di 68 anni : Incendio in un appartamento a Genova, muore una donna di 68 anni Ancora ignote le cause del rogo, in cui sono hanno perso la vita anche due cani Parole chiave: Incendio Genova ...

Milano : Incendio in appartamento - morta anziana : Milano, 19 mag. (AdnKronos) - Una donna di 81 anni è morta nell'incendio divampato in un appartamento di uno stabile in via dei Fiordalisi, in zona Lorenteggio, a Milano. Altre tre persone sono rimaste intossicate in modo non grave dal fumo dell'incendio. Verso le 16.30 i vigili del fuoco sono inter

Roma : Incendio in appartamento a La Rustica - un ferito : Roma – Un Incendio si è divampato in un appartamento all’interno di una palazzina al secondo piano con mansarda nella zona de La Rustica-Prenestina. Il bilancio dell’Incendio è di una persona ferita. Sul posto quattro squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Roma con il supporto di una autoscala. Una persona sul posto è ricorsa alle cure mediche del 118. Gli Enti competenti sono arrivati sul posto. Naturalmente nelle ...

Incendio in appartamento - 12 intossicati di cui 4 bambini : Incendio in appartamento, dodici intossicati . E' successo ad Arezzo in via Vittorio Veneto davanti al supermercato Coop. Erano le 23.18 di mercoledì 2 maggio quando le fiamme si sono sviluppate nell'...

Incendio in appartamento a Milano - donna morta carbonizzata : Incendio in appartamento a Milano, donna morta carbonizzata Una sigaretta lasciata accesa potrebbe essere la causa scatenante delle fiamme divampate nella notte. La vittima è una ultraottantenne ed è stata trovata carbonizzata dai vigili del fuoco Parole chiave: ...

