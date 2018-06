Incendio in appartamento a Messina | morti due fratelli di 10 e 13 anni

Messina - Incendio in appartamento : morti due bambini | Il più grande si è sacrificato per cercare di salvare il fratello : Messina, incendio in appartamento: morti due bambini | Il più grande si è sacrificato per cercare di salvare il fratello Messina, incendio in appartamento: morti due bambini | Il più grande si è sacrificato per cercare di salvare il fratello Continua a leggere L'articolo Messina, incendio in appartamento: morti due bambini | Il più grande si è sacrificato per cercare di salvare il fratello proviene da NewsGo.

Incendio in appartamento a Messina - muoiono due fratellini - salvi altri 4 familiari : Due bambini di 10 e 13 anni sono morti in un Incendio che si è sviluppato intorno alle 4 di stamane nella loro abitazione, in via dei Mille a Messina. In casa erano presenti i genitori e altri due fratelli che sono stati portati in salvo.Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Indagini in corso da parte della polizia per accertare le cause dell'Incendio.Ad accorgersi dell'Incendio è stata una vicina di casa che ha ...

