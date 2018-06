In Italia ci sono un milione e mezzo di giovani demansionati. Un rapporto : Studiare assicura un lavoro, ma non necessariamente adeguato agli studi fatti. Quasi 4 diplomati e laureati di 15-34 anni su 10 svolgono un lavoro inadeguato rispetto al proprio titolo di studio: si ...

Spread - Banca Centrale Europea - debito Italiano. Cosa sono - come funzionano : ... come vedremo in seguito, sull'economia reale del paese in termini di vincoli/onerosità legati all'erogazione di nuovi crediti. Questo spiega come mai in presenza di situazioni politiche instabili o ...

“Io - ingegnere di 63 anni in cerca di lavoro. La Germania non è il paradiso e gli Italiani qui sono spesso ai margini” : Rimettersi in gioco dopo aver perso il lavoro, cercando fortuna all’estero proprio come fanno i giovani, quelli che in Italia vengono chiamati “cervelli in fuga”. E farlo quando l’età non è più quella della laurea o di un primo impiego, ma comincia ad avvicinarsi a quella del pensionamento. È ciò che ha fatto Lino, ingegnere italiano di 63 anni che dopo la liquidazione dell’azienda in cui lavorava e dopo aver cercato invano una nuova occupazione ...

Chiara Francini : ''L'amore e il sesso in Italia sono molto più fluidi di quanto si creda'' : "Ciò di cui stiamo parlando è tutto meno che un mondo a parte. E gli Italiani sono molto più avanti di quanto non si creda" Hai ricevuto critiche, considerando anche il momento politico in cui va in ...

Raggi : 'Che fine farà lo stadio? Non lo sappiamo. Non sono lo sfogatoio d'Italia' : Il sindaco di Roma Virginia Raggi è stata ospite di Porta a Porta dove ha parlato a 360 gradi sulla situazione politica e, naturalmente, sullo scandalo dello stadio. 'sono stati arrestati l'ex assessore di Zingaretti, Palozzi vice-presidente del consiglio regionale e si parla di sistema Raggi ma io non c'entro.

Mangiamo sempre più surgelati - ecco quali sono i preferiti dagli Italiani : Gli italiani mangiano sempre più surgelati. Nel 2017 la crescita del consumo di prodotti che si conservano nel surgelatore è stata del 2 per cento rispetto ai dodici mesi precedenti. Ed è in particolare la vendita al dettaglio a dare i migliori risultati, con un +3,1 per cento e 531500 tonnellate di prodotti venduti in totale. Il catering, invece, ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Salt Lake City. Ci sono Nespoli e Landi : La Coppa del Mondo 2018 di Tiro con l’arco farà tappa a Salt Lake City (USA) dal 19 al 24 giugno. L’Italia sarà presente al terzo appuntamento stagionale e sono stati ovviamente chiamati in causa gli azzurri meglio piazzati nelle varie classifiche e ancora in corsa per la qualificazione alla Finale di Samsun in programma a settembre. Nell’arco olimpico maschile si punterà su Mauro Nespoli, terzo in classifica generale, che sarà ...

MotoGp - Dovizioso orgoglio tricolore : “in Ducati tutti Italiani? Sono contento. Lorenzo è il mio primo avversario” : Andrea Dovizioso parla del prossimo appuntamento del Motomondiale e delle novità del mercato piloti che lo toccano da vicino Il settimo appuntamento del Motomondiale, che si disputerà a Barcellona, inizia con la consueta conferenza stampa del giovedì. Dopo la vittoria di Jorge Lorenzo al Mugello ed una settimana ricca di colpi di mercato, i piloti Sono attesi per un’altra prova del campionato mondiale di MotoGp, che li vedrà protagonisti ...

In Italia un milione e mezzo di laureati e diplomati sono sottoinquadrati : sono in tutto 1,5 milioni i diplomati e i laureati tra i 15-34 anni che svolgono un lavoro inadeguato rispetto al proprio titolo di studio, un dato di fatto dal quale scaturisce una sorta di 'ipoteca ...

Migranti - sono 18.300 i minori non accompagnati presenti in Italia - : Le cifre relative al 2017 sono state diffuse da Save The Children in vista della Giornata Mondiale del Rifugiato che si tiene il 20 giugno. La metà dei bambini si trova in Sicilia, 2400 gli ...

Migranti - sono 18.300 i minori non accompagnati presenti in Italia : Migranti, sono 18.300 i minori non accompagnati presenti in Italia Le cifre relative al 2017 sono state diffuse da Save The Children in vista della Giornata Mondiale del Rifugiato che si tiene il 20 giugno. La metà dei bambini si trova in Sicilia, 2400 gli irreperibili Parole chiave: ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Azzurri a caccia dell’oro - ci sono Argenta e Balaso : La Nazionale Italiana di Volley maschile è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo 2018 che si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Gli Azzurri partiranno con tutti i favori del pronostico anche se non dovranno sottovalutare Spagna e Francia. Ci presenteremo con una formazione B ma che ha tutte le carte in regola per fare la differenza: spiccano l’opposto Andrea ...

Italia VS FRANCIA : CRISI SUL CASO AQUARIUS/ Conte rinvia vertice con Macron : “non ci sono le condizioni” : ITALIA vs FRANCIA: CASO migranti AQUARIUS apre la CRISI istituzionale dei due Paesi. Salta vertice ministri Economia, Conte “senza scuse non andrò venerdì a Parigi” ma Macron non si scusa(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 20:50:00 GMT)

Fatima condannata a 9 anni Sonia vuole tornare dalla SiriaChi sono le foreign fighters Italiane : Nel giorno stesso in cui la corte d'Assise d'appello di Milano conferma la condanna in contumacia a 9 anni di reclusione per la trentunenne Maria Giulia Sergio, detta "Fatima" e passata alle cronache giudiziarie come la prima "foreign fighter" italiana, dalla Siria torna a farsi sentire Sonia Khediri, 21 anni, fuggita nell'agosto 2014 dal paesino di Oné di Fonte, in provincia di Treviso, per unirsi ...