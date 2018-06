In centro storico torna la magia di ' Ferrara in fiaba' con spettacoli | danza | narrazioni

Roma - incendio in palazzo del centro storico : donna ustionata - evacuazioni [LIVE] : Un incendio è divampato in una palazzina al centro storico di Roma: le fiamme si sarebbero sviluppate in un appartamento al primo piano di un palazzo di vicolo degli Amatriciani. Una colonna di fumo è ben visibile. Sembra che ci siano alcune persone bloccate al terzo piano dello stabile in via di Tor di Nona, tra Castel Sant’Angelo e piazza Navona. L’intera area è stata transennata. Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia ...

Approvata la nuova Zona a Traffico Limitato - il centro storico sarà più aperto : 'Vogliamo che viva' : Cambia la Zona a Traffico Limitato in centro storico a Perugia. Il progetto di modifica, seppur in via sperimentale, è stato approvato dalla Giunta comunale dopo la presentazione dell'assessore ...

Perugia is Open anima l'acropoli - tornano i giovedì in centro storico : Dal 21 giugno, si animerà anche lo spazio per bambini e famiglie con l'Arena Borgobello al Tieffeu - Teatro di figura umbro in via del Castellano 2/a dove ci saranno laboratori e spettacoli teatrali ...

Pontida - il 16 giugno festa dell’orgoglio terrone : il sindaco chiude centro storico - scuole e uffici comunali : Tutto chiuso: centro storico, scuole, cimitero, uffici comunali e postali, oltre al divieto di vendita di alcolici e di bevande in bottiglia di vetro e lattine dalle 8 alle 24. Sono questi i punti dell’ordinanza “contingibile e urgente” firmata dal leghista Luigi Carozzi, sindaco di Pontida, per il 16 giugno. Perché anche quest’anno, come nel 2017, nel comune della Bergamasca sede del tradizionale raduno del Carroccio si ...

In arrivo i Percorsi Notturni : dal 21 giugno al 2 Agosto - shopping - animazione e tante iniziative nel centro storico : ...con degustazioni nei bar della via e esposizione di artisti pistoiesi GIOVEDI 12 LUGLIO Notte Rossa dell'Avis GIOVEDI 19 LUGLIO o Musica live accompagnerà le serate in Via Buozzi con gli spettacoli ...

Auto – Al centro storico Fiat di Torino prosegue la mostra “Dietro la pubblicità” : La mostra “Dietro la pubblicità” offre la possibilità di conoscere da vicino oltre ottocento preziosi bozzetti realizzati tra gli anni Venti e gli anni Settanta del Novecento A seguito del grande interesse suscitato, il Gruppo FCA ha deciso di prorogare fino al 28 ottobre la mostra “Dietro la pubblicità”, allestita al Centro Storico Fiat in occasione della prima edizione di Archivissima, il festival internazionale degli ...

Corea del Nord-USA : la denuclearizzazione al centro dello storico incontro Trump-Kim Jong-un : 1/32 ...

centro storico Umbertide - parte l'operazione 'rilancio' - In programma tante iniziative : E poi c'è il teatro, con gli spettacoli promossi dall'Accademia dei Riuniti che torneranno ad animare piazza Matteotti nel mese di luglio e il teatro di strada della rassegna "Festin'Valtiberina" ...

Notte Bianca dello Sport - a L'Aquila il 16 giugno con 20 discipline sportive nel centro storico : L'Aquila - Venti manifestazioni Sportive in 14 luoghi del centro storico e 60 associazioni animeranno la prima Notte Bianca dello Sport, in programma dalla serata del 16 giugno e organizzata dalle Vecchie Fiamme Old Rugby, con il sostegno del Comune dell'Aquila e del Coni, l'alto patrocinio della Regione Abruzzo e il patrocinio della Provincia dell'Aquila. La manifestazione è stata presentata dal Sindaco e ...

Voleva aprire una trattoria nel centro storico di Lecce - ma sotto casa ha trovato una città sotterranea : Luciano Faggiano, cuoco, nel 2001 aveva il sogno di aprire una trattoria nel centro storico della sua città, Lecce. I locali c'erano: una casa acquistata venti anni prima che andava ristrutturata. Qualcosa, però, non va: il bagno si blocca e Luciano decide di prendere il piccone e iniziare a scavare. Quello che ha trovato il cuoco scavando è un vero e proprio tesoro artistico. Il Corriere della Sera racconta la sua ...

Le nuove tecnologie e l'arte digitale alla portata di tutti per vivere in modo innovativo il centro storico di Perugia. Entusiasmo per la ... : ... laboratori creativi, spettacoli, installazioni interattive e videomapping che hanno fatto divertire e ballare insieme grandi e piccoli. Creare un Festival diffuso , sviluppato in 10 diverse ...

La Scuola adotta un monumento a Salerno - questo week-end alunni ciceroni nel centro storico. Ascolta : Accanto alle visita, le scuole hanno organizzato piccoli concerti, spettacoli e mostre. La manifestazione è organizzata dal Comune di Salerno in collaborazione con l'Associazione culturale ...

Cuneo : tutti i problemi del centro storico da affrontare il 4 giugno con gli abitanti : Lunedì 4 giugno, alle 20,45, presso Sala San Giovanni di Cuneo , via Roma 4, , il Comitato del centro storico incontrerà l'Amministrazione comunale nell'assemblea pubblica, alla quale sono invitati a ...

Ripatransone - il teatro degli Hors Lits nei giardini segreti del centro storico : Al termine degli spettacoli fatevi guidare dall'olfatto ed inseguite i profumi del cibo fino alle trattorie ripane. La prenotazione è necessaria. Indirizzo email: [email protected] Telefoni: 320 ...