Imprese | consumatori bocciano i bilanci di sostenibilità

Spread - così consumatori e Imprese rischiano di pagare il conto della politica insieme allo Stato : La crisi politica ha innescato un meccanismo a catena che mieterà le prime vittime nell’economia reale, fatta di imprese, banche e consumatori. “Con l’innalzamento dello Spread è aumentato il costo per finanziarsi di aziende e istituti di credito”, spiega Francesco Daveri, professore di macroeconomia alla SDA Bocconi di Milano. “L’aumento dei tassi d’interesse che viene richiesto dagli investitori per comprare titoli ...

Istat : calo fiducia consumatori-Imprese : 14.06 In calo il clima di fiducia dei consumatori e delle imprese. Lo comunica l'Istat. A maggio, il dato dei consumatori si contrae da 116,9 a 113,7, il livello più basso da settembre scorso. Il calo risente molto delle "attese sulla situazione economica del Paese, fortemente peggiorate". Per quanto riguarda le imprese si stima una flessione da 105,0 a 104,7, il minimo da febbraio 2017. Vanno giù i servizi e le costruzioni, mentre la ...

Istat : economia in affanno - peggiora fiducia di Imprese e consumatori : ROMA , WSI, Si rafforzano i segnali di rallentamento nell 'economia italiana che delineano uno scenario di minore intensità della crescita. Lo rende noto l'Istat nella sua ultima nota mensile di aprile in cui afferma che l'indice composito del clima di ...

Italia - scende fiducia consumatori e Imprese : Stime negative per l'indice di fiducia dei consumatori . Secondo i dati dell'ISTAT è previsto, nel mese di aprile, una diminuzione da 117,5 a 117,1; anche per l'indice composito del clima di fiducia ...

Istat : giù fiducia consumatori e Imprese : 10.53 Peggiora la fiducia di consumatori e imprese ad aprile.La fiducia dei consumatori cala da 117,5 a 117,1 e quella delle imprese da 105,9 a 105,1. Così l'Istat. Flessioni nel manufatturiero (da 108,9 a 107,7),nei servizi(da 107,2 a 106,4) e nel commercio al dettaglio (da 105,0 a 97,5).In deciso aumento,invece,le costruzioni (da 132,6 a 135,2). "Battuta d'arresto che potrebbe avere effetti negativi sui consumi delle famiglie", commenta il ...

