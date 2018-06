Il summit dei deboli

huffingtonpost

(Di venerdì 15 giugno 2018) Tra la sintonia "pragmatica" registrata oggi all'Eliseo tra Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron c'è Matteo Salvini. Il premier italiano e il presidente francese depongono le asce di guerra (verbale) del caso Aquarius e riportano i rapporti tra Roma e Parigi sui binari tradizionali della collaborazione. Ma è un'armonia precaria, finita già questo pomeriggio sotto la lente di ingrandimento del 'premier ombra' Matteo Salvini, lui che in questa settimana ha dettato le carte dello scontro con mezza Europa ma non con i suoi alleati sovranisti. "Voglio vedere i fatti - dice Salvini in un comizio elettorale nel torinese - sono come San Tommaso...".E' proprio questo il punto del bilaterale tra Conte e Macron, un incontro che è rimasto in bilico fino a 48 ore fa, cioè fino a quando il presidente francese ha alzato la cornetta del telefono per ricucire con Palazzo ...