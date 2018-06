Il sottosegretario che promette una svolta nella scuola

Vincenzo Spadafora - il sottosegretario in quota Di Maio che voleva essere Pippo Baudo : Dopo strenua lotta, entra nell'esecutivo anche l'ex rutelliano che ha dato al capo M5S il know-how per i salotti che contano. Già presidente Unicef, vicino a Balducci e amico dell'abate di Montecassino, avrà la delega alle Pari opportunità, la stessa di Mara Carfagna quando lo aiutò a diventare Garante dell'infanzia Complottisti, signoraggisti e nostalgici della Lira: ecco i sottosegretari del governo Conte "

Savona la spunta all'Economia con l'ok anche di Di Maio. Giorgetti alle Infrastrutture - Fontana sottosegretario a Palazzo Chigi... : Giuseppe Conte è da circa mezz'ora nello studio del presidente della Repubblica, quando Matteo Salvini riunisce i suoi a Montecitorio. Il via libera a Paolo Savona ministro dell'Economia sarebbe arrivato e anche i 5Stelle sono d'accordo. La condizione che poneva il Carroccio era proprio questa: Conte premier, indicato dai pentastellati, e Savona in quota Carrroccio. Altrimenti, hanno ripetuto più volte, "salta tutto".Ora, che il ...

Licenza Media? Pizzinato divenne segretario CGIL e sottosegretario anche senza : Nei giorni scorsi il mondo della politica italiana è stato attraversato da alcune polemiche verso il deputato del Movimento 5 Stelle Sergio Battelli, peraltro al secondo mandato, il quale come titolo di studio massimo ha conto la Licenza Media, prima di iniziare a lavorare come commesso e di intraprendere in to la propria attivita' politica, con la recente nomina a tesoriere del gruppo alla Camera del M5S. A tal proposito è stato interessante ...