huffingtonpost

: Il soprannome con cui Meghan Markle potrà chiamare la regina è il più tenero (e fu usato anche da Diana) - HuffPostItalia : Il soprannome con cui Meghan Markle potrà chiamare la regina è il più tenero (e fu usato anche da Diana) - danifeno182 : Sto sotto a Camionisti in trattoria su DMax. Voglio anche io un soprannome da camionaro. Per ora la mia prima scelt… - kathryoisen : La vita mi ha dato il soprannome giusto, ma il corpo sbagliato. Dovevo essere un “kat” ?? nel vero senso della parol… -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Alla prima uscita ufficiale da sole, trae lasembra essere scoppiata un'intesa speciale. E come sancirla ancora di più se non con un? Secondo Ingrid Seward, direttrice del Majesty magazine, giornale specializzato in affari reali, non appena trascorsi i primi tempi nella royal family, la neosposa potrà rivolgersi allaElisabetta II usando un nomignolo. Molto probabilmente si tratterà di "Ma'am", che potrà essere poi modificato in "Mama". Lo stesso epiteto fuanche da Diana nei confronti della sovrana.Come ha affermato a Grazia Ingrid Seward, dopo "Sua Maestà", sarà il turno di questo, il quale verrà inserito nelle conversazioni il più frequentemente possibile. "Un giorno, quando avrà la stessa confidenza che Diana aveva con lei, potrà utilizzare anche ...