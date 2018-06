Il pugno ai prof dal sindacato

ilgiornale

: Il figlio viene bocciato, genitori danno un pugno al professore - SkyTG24 : Il figlio viene bocciato, genitori danno un pugno al professore - Agenzia_Ansa : 'Vostro figlio è bocciato', e i genitori danno un pugno al prof - infoitinterno : 'Vostro figlio e' bocciato'. E i genitori danno un pugno al prof -

(Di venerdì 15 giugno 2018) ... dell'autorità e pure degli esseri umani; il Paese in cui non ci si accorge che la vera emergenza non è la classe politica ma l'educazione di un popolo, di cui la classe politica è espressione. Forse ...