Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scrive a Propaganda Live video

Secondo Repubblica - il Presidente del CONI Giovanni Malagò è tra gli indagati dell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma : Secondo Repubblica e altri giornali italiani, il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Giovanni Malagò è stato inserito nel registro degli indagati della procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta sui presunti episodi di corruzione nella realizzazione del nuovo stadio della Roma, per cui The post Secondo Repubblica, il presidente del CONI Giovanni Malagò è tra gli indagati dell’inchiesta sul nuovo stadio della ...

Oggi il Presidente del Parlamento europeo - Antonio Tajani - partecipa alla cerimonia di premiazione della 30esima edizione del Premio Marisa ... : Il presidente Tajani, membro del comitato d'onore, consegnerà le "Mele d'Oro" alle donne che si sono distinte in vari ambiti professionali, dalla scienza al mondo accademico, dall'economia al sociale,...

Russia 2018 : il Presidente della Federcalcio della Francia conferma Deschamps : Didier Deschamps continuerà ad essere l’allenatore della Francia indipendentemente dai risultati della Coppa del Mondo che inizia oggi. Lo ha dichiarato Noël Le Graët, presidente della Federcalcio francese. “Un allenatore deve essere supportato”, ha detto Le Graët. “Didier merita il più profondo rispetto, non c’è nessuna linea negativa nel suo contratto, ha un contratto fino al 2020, intendo che deve essere ...

Si è dimesso da Presidente di Acea Luca Lanzalone - ai domiciliari a seguito dell’inchiesta sullo stadio della Roma : Luca Lanzalone, avvocato genovese considerato molto vicino a Beppe Grillo e al Movimento 5 Stelle Romano, si è dimesso dalla presidenza di Acea, la società municipalizzata che si occupa di acqua, energia e ambiente a Roma. Lanzalone è una delle persone coinvolte The post Si è dimesso da presidente di Acea Luca Lanzalone, ai domiciliari a seguito dell’inchiesta sullo stadio della Roma appeared first on Il Post.

Stadio della Roma - Lanzalone si dimette da Presidente Acea dopo gli arresti : Luca Lanzalone si è dimesso dalla presidenza di Acea dopo essere finito agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sullo Stadio della Roma. Lo ha comunicato la partecipata del Comune capitolino in una nota anticipando che il Consiglio di amministrazione “nella riunione del 21 giugno 2018 assumerà le opportune determinazioni al riguardo”. La possibilità di un suo passo indietro era già circolata nella serata di ...

Abusi sul Presidente della Marvel Stan Lee - allontanato l’assistente Keya Morgan : Abusi sul presidente della Marvel Stan Lee, allontanato l’assistente Keya Morgan Secondo l’accusa, con la morte della moglie di Stan Lee, Morgan si sarebbe inserito nella vita del numero uno Marvel come badante, allontanando man mano tutti quelli che gli erano stati al fianco e arrivando infine a farlo trasferire senza avvisare né parenti né […] L'articolo Abusi sul presidente della Marvel Stan Lee, allontanato l’assistente Keya ...

Abusi sul Presidente della Marvel Stan Lee - allontanato l’assistente Keya Morgan : Secondo l'accusa, con la morte della moglie di Stan Lee, Morgan si sarebbe inserito nella vita del numero uno Marvel come badante, allontanando man mano tutti quelli che gli erano stati al fianco e arrivando infine a farlo trasferire senza avvisare né parenti né amici sulla ubicazione della nuova abitazione. Per Morgan è scattato il divieto di avvicinamento.Continua a leggere

Corruzione per lo stadio della Roma - Lanzalone si dimette da Presidente Acea. Raggi : “Partiranno querele” : «La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono che io non c’entro niente e non c’è un giornale che abbia avuto il coRaggio di riportare questa notizia. Il Comune, i Romani e la società Roma calcio sono la parte lesa. Partono oggi le querele». La sindaca di Roma Virginia Raggi parte al contrattacco dopo gli arresti per lo stadio della Roma. «I g...

Usa : polizia indaga accuse abusi su Presidente della Marvel : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

STAN LEE - ABUSI SUL Presidente EMERITO DELLA MARVEL / Arrestato a Los Angeles il suo ex assistente : STAN Lee avrebbe subito ABUSI dal suo ex assistente personale Keya Morgan, Arrestato lunedì in seguito a nuove verifiche DELLA Polizia. Le ultime notizie.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 08:18:00 GMT)

Ambiente : il sindaco di Bonn nuovo Presidente della rete città ‘green’ : Il sindaco di Bonn, Ashok Sridharan, è il nuovo presidente dell’Iclei, la rete mondiale che riunisce al suo interno oltre 1.500 città e regioni impegnate nel promuovere politiche di sostenibilità ambientale. Eletto con un mandato triennale che ha preso inizio il primo giugno, Sridharan guiderà il network del quale fanno parte anche Bologna, Roma, Firenze, Ancona, Assisi, Vicenza, Rosignano Marittimo (Livorno), San Giuseppe Vesuviano ...

Il colpo di Giorgia Meloni : il suo braccio destro Fabio Rampelli eletto vicePresidente della Camera : La cosa era nell'aria da giorni. Ma è stato decisivo l'appoggio di Forza Italia , e l'astensione dei 5 Stelle, perchè la nomina a vicepresidente della Camera di Fabio Rampelli, braccio destro di ...

Rampelli (Fdi) eletto vicePresidente della Camera - D'Incà (M5S) diventa Questore : Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d'Italia, è stato eletto dall'Aula di Montecitorio vicepresidente della Camera e Federico D'Incà, del Movimento 5 stelle, Questore. Il primo subentra a Lorenzo Fontana, nominato ministro della Famiglia, il secondo a Riccardo Fraccaro, neoministro per i Rapporti con il Parlamento. A Rampelli sono andati 245 voti, a D'Incà 329. Con l'elezione dell'esponente di Fdi a vicepresidente della ...

Stadio della Roma : nove arresti per corruzione - anche vicePresidente del Consiglio regionale del Lazio : I Carabinieri hanno arrestato nove persone nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, su un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una ...