Il neo ministro Salvini al San Martino

Giovanni Tria : il neo ministro dell'economia conferma la volontà di rimanere nell'Euro : Il ministro dell'economia Giovanni Tria ha rilasciato un'intervista al vicedirettore del Corriere della Sera, Federico Fubini, nella quale talune possibili ambiguità sulla futura azione del nuovo governo sono state sciolte. In particolare, con riferimento alla permanenza dell'Italia nell'area Euro, la posizione unanime di tutte le forze politiche di maggioranza, va nella direzione di escludere categoricamente qualunque ipotesi di uscita ...

Giovanni Tria : il neo ministro dell'economia conferma la volontà di rimanere nell'Euro : Il ministro dell'economia Giovanni Tria ha rilasciato un'intervista al vicedirettore del Corriere della Sera, Federico Fubini, nella quale talune possibili ambiguità sulla futura azione del nuovo governo sono state sciolte. In particolare, con riferimento alla permanenza dell'Italia nell'area Euro, la posizione unanime di tutte le forze politiche di maggioranza, va nella direzione di escludere categoricamente qualunque ipotesi di uscita ...

Migranti - primi due sbarchi dell'era Salvini/ Navi Ong a Reggio e Pozzallo : Sea Watch risponde al neoministro : Migranti, primi due sbarchi dell'era Salvini: nave Ong tedesca ha attraccato poco fa a Reggio Calabria: 232 persone a bordo. Seconda nave a Pozzallo: oltre 200 profughi.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:10:00 GMT)

Le affermazioni del neoministro della famiglia Fontana accendono la polemica : L’11 Maggio è ufficialmente il giorno arcobaleno, giorno in cui dopo lunghe lotte, resistenze e cortei per un diritto che è sempre stato negato e, a volte, anche ignorato, è stata approvata la legge Cirinna' che prende il nome dalla senatrice Monica Cirinna'. La normativa regolamenta le unioni civili anche tra persone dello stesso sesso ed ha fatto la felicita' di ben 8.000 famiglie italiane [VIDEO] che hanno avuto finalmente riconosciuta la ...

Il neo ministro Savona assolto dall'accusa di usura bancaria. Per i giudici il fatto non sussiste : Il neo ministro agli Affari europei Paolo Savona è stato prosciolto dall'accusa di usura bancaria. Savona, nel 2009, era il legale rappresentante della Unicredit Banca di Roma. Il suo nome finì sui ...

Le affermazioni del neoministro della famiglia Fontana accendono la polemica : L’11 Maggio è ufficialmente il giorno arcobaleno, giorno in cui dopo lunghe lotte, resistenze e cortei per un diritto che è sempre stato negato e, a volte, anche ignorato, è stata approvata la legge Cirinnà che prende il nome dalla senatrice Monica Cirinnà. La normativa regolamenta le unioni civili anche tra persone dello stesso sesso ed ha fatto la felicità di ben 8.000 famiglie italiane che hanno avuto finalmente riconosciuta la loro esistenza ...

Il neo ministro della Giustizia Alfondo Bonafede indica le priorità per la giustizia ma parte cauto : "Interverremo su intercettazioni - svuota-carceri e prescrizione" : Interventi in cantiere, ma con cautela. Il neoministro della giustizia, Alfonso Bonafede, traccia il quadro dei provvedimenti che l'esecutivo gialloverde intende adottare nel campo della giustizia in un'intervista al Fatto quotidiano. "Quel provvedimento mina alla base della certezza della pena, interverremo sicuramente", dice sul cosiddetto decreto svuota-carceri.Bonafede passa in rassegna tutti i temi principali, ma resta vago su come il ...

Parco Costa Teatina - il WWF invia lettere al premier Conte e neo ministro all'ambiente Costa : Chieti - inviata ieri una lettera al presidente del consiglio Giuseppe Conte e al ministro Sergio Costa Nel testo, indirizzato per conoscenza pure al presidente Mattarella, si ricordano gli appelli del 2016 e del 2017, firmati anche da altre associazioni ambientaliste, del tutto ignorati da Renzi e Gentiloni Il Parco Nazionale della Costa Teatina è stato istituito dall’articolo 8 comma 3 della legge 23.03.2001 n°93 “Disposizioni in ...

Teatro : assessore veneto scrive a neo ministro su declassamento Stabile Veneto : Venezia, 5 giu. (AdnKronos) - L’assessore alla cultura della Regione del Veneto Cristiano Corazzari ha inviato oggi una lettera al neo ministro ai beni e alle attività culturali e del turismo, Alberto Bonisoli, chiedendogli un incontro urgente per sottoporre alla sua attenzione la vicenda relativa a

Teatro : assessore veneto scrive a neo ministro su declassamento Stabile Veneto : Venezia, 5 giu. (AdnKronos) – L’assessore alla cultura della Regione del Veneto Cristiano Corazzari ha inviato oggi una lettera al neo ministro ai beni e alle attività culturali e del turismo, Alberto Bonisoli, chiedendogli un incontro urgente per sottoporre alla sua attenzione la vicenda relativa al declassamento del Teatro Stabile del Veneto.‘La Commissione consultiva per il Teatro del Mibact ‘ scrive l’assessore ...

Regione Toscana - Rossi : "Noi con il Gay Pride e contro il neo ministro Fontana" : Firenze, 5 giugno 2018 - "Pieno sostegno al Gay Pride": così il presidente della Regione Enrico Rossi , presentando la manifestazione che si terrà a Siena sabato 16 giugno . Secondo Rossi è in corso ...

“Adesso piantala!”. ‘Che tempo che fa?’ - la Littizzetto affonda il neo ministro e in rete per la comica piemontese sono applausi scroscianti : Luciana Littizzetto non è una che le manda a dire e pure stavolta non le manda a dire. Nel mirino della comica piemontese entra subito un neo ministro della squadra di governo Conte che, nei giorni scorsi, aveva scosso il mondo delle politica con alcune frasi che avevano fatto saltare dalla sedia le comunità Lgtb. Si tratta di Lorenzo Fontana, titolare del dicastero per la famiglia che aveva detto: “Per la legge, le famiglie gay non ...

Giornata dell’Ambiente - il neoministro Costa : incentiveremo la riduzione dell’uso della plastica : “Attivero’ ogni possibile programma perche’ nel lungo periodo la produzione dei rifiuti in plastica in Italia venga drasticamente ridotta“: lo ha dichiarato il neo-ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in un’intervista a Repubblica, in occasione e in riferimento alla Giornata dell’Ambiente che si celebra oggi. “Coinvolgero’ gli enti e la societa’ civile: scuole, comitati gruppi di ...

Trenta - primo giorno alla Difesa : il neo ministro dispone il trasferimento del marito : Al suo primo giorno al dicastero la ministra della Difesa Elisabetta Trenta , a quanto apprende l'Ansa, ha chiesto il trasferimento, a decorrere da oggi, del marito capitano Claudio Passarelli da ...