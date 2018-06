ilgiornale

: Il moralista 'Dibba'. Va a spasso negli Usa a spese di Berlusconi - IGPNewsOnline : Il moralista 'Dibba'. Va a spasso negli Usa a spese di Berlusconi - 51fini : Il moralista 'Dibba'. Va a spasso negli Usa a spese di Berlusconi ?? ?@ale_dibattista? -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Certo, non sarà il massimo della simpatia, ma almeno, va riconosciuto, Alessandro Di Battista è un vero signore. "Il modo in cui io campo con la mia famiglia sono cazzi miei, non so se sia chiaro, sono cazzi miei e soltanto miei il modo in cui mi guadagno da vivere". Non vogliamo fare i bigotti, le parolacce le diciamo tutti, ma almeno, caro "", ci risparmi le sue lezioncine di morale oltreoceano.La dolcissima fidanzata Sahra, dimostrando una santa pazienza nel convivere con lui, gli regge il telefonino per i suoi video-story. Il pippone inizia con l'etica fasulla della restituzione della liquidazione da parlamentare, circa 43mila euro che si aggiungono ai 220mila euro di restituzione mensile come parlamentare. Di Battista risponde, "per la prima e ultima volta", alle critiche di chi ha definito il suo un gesto populista: "Se pensate sia così facile, fatelo anche voi, così vi ...