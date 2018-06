Il Mondiale della nostalgia | comincia Russia 2018 e un milione guardano la finale del 2006

Vettel : 'Orgoglioso di far parte della Ferrari - sogno il Mondiale con la Rossa' : ... per l'ex pilota della Red Bull è arrivato il momento di raccogliere i frutti del lavoro fatto insieme ai tecnici del Cavallino: il 2018 sembra l'anno giusto per il quattro volte campione del mondo ...

Giornata Mondiale del Donatore 2018 : sii disponibile per qualcun altro - dona sangue e condividi la vita Organizzazione Mondiale della Sanità : «Giornate come questa ci aiutano a ricordare il senso della nostra mission e ci spingono a dare sempre il massimo. Queste occasioni dimostrano che fare squadra è il modo migliore per tagliare importanti traguardi». Ciro Verdoliva, direttore generale del Cardarelli, commenta il Convegno di oggi con il quale l’ospedale ha celebrato la Giornata Mondiale del donatore di sangue. Al Cardarelli si sono ritrovati stamane, oltre al presidente Vincenzo ...

Mondiale 2018 - ecco le cinque favorite per la conquista della Coppa : Il Mondiale in Russia sta per prendere il via e tutti sono in fermento per l'evento più importante e più seguito dai tanti appassionati per il calcio in giro per il Mondo. L'Italia, purtroppo, non ci ...

Russia 2018 - un capo ultrà assicura : "Sarà il Mondiale della sicurezza - non picchieremo stranieri" : Il Mondiale è ormai alle porte dato che domani alle ore 17 italiane la Russia padrona di casa aprirà le danze affrontando l'Arabia Saudita. Il sistema di sicurezza è massimo visto che si vorranno ...

Russia 2018 - Irrati è il primo Var della storia Mondiale. Designato per Russia-Arabia Saudita : Nestor Pitana è il secondo arbitro argentino che partecipa a due edizioni della Coppa del Mondo. Prima di lui, c'è stato Norberto Coerezza, che ha diretto due partite nel 1970 e uno nel 1978. Pitana ...

AVIS Umbria. Una targa a Foligno in ocasione della Giornata Mondiale del donatore. : UMWEB, Foligno. In occasione della Giornata mondiale del donatore, a Foligno verrà posizionata una targa, nell'area antistante il presidio ospedaliero, nella quale si ricorda che "donare è una scelta ...

Il Mondiale viaggia sul filo della potenza : Comunque vada sarà un Campionato combattuto, fino in fondo. La Ferrari si è ripresa la leadership nella classifica Piloti e si è avvicinata in quella Costruttori nonostante ancora una volta Kimi ...

Foligno - per la Giornata Mondiale della musica c'è Umbriablues : Matt ha portato i suoi spettacoli in più di 60 paesi in tutto il mondo ed il suo stile è uno dei più distinguibili e unici in ambito blues. Matt Schofield si esibirà al festival insieme a Jeff ...

Giornata Mondiale degli Oceani - Marevivo lancia l’appello : “Vietiamo l’uso della plastica monouso” : Battaglia densa d’impegni ieri per l’Associazione Marevivo per la celebrazione della Giornata Mondiale degli Oceani. A bordo della Nave Scuola Vespucci, presso il porto di Gaeta, sulle spiagge di Lampedusa, con gli studenti di Sciacca e con i Delfini Guardiani della Maddalena l’associazione ha avuto modo di spiegare le campagne di tutela ambientale che sta portando avanti nel tentativo di arginare il grave problema della dilagante presenza di ...

Smartphone e tecnologia spesso nemici della salute : epidemia Mondiale di sonno carente : Un recente studio australiano condotto da David Hillmann dell’ospedale Sir Charles Gairdner di Perth ha evidenziato quanto l'utilizzo spasmodico dello Smartphone, soprattutto legato all'attività lavorativa, possa essere nocivo per la nostra salute in termini di ore di sonno perse irrimediabilmente. La tecnologia fa progressi, ed anche giusto sia così, ma dispiace vedere che, in casi estremi, la cosa si traduca in un peggioramento della qualità ...

Roma è diventata il centro della politica Mondiale dei sovranisti : Il presidente del Consiglio Conte chiede la fine della “solidarietà simulata” Amburgo, 6 giu - (Agenzia Nova) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante il suo primo intervento di fronte al Senato italiano, ha ribadito l'impegno politico del nuovo governo nel contesto europeo, ma allo s

Giornata Mondiale dell’Ambiente : Lidl in prima linea nella riduzione della plastica : In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente promossa dall’ONU, Lidl Italia, catena della grande distribuzione con oltre 600 punti vendita nel Paese, scende in campo per promuovere la lotta all’inquinamento da plastica. Una campagna di comunicazione social per sensibilizzare anche la clientela e un impegno tangibile per fare la differenza sono le azioni concrete che Lidl intraprende seguendo il motto aziendale “Sulla via del ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente - Fondazione Barilla : “Plastica e spreco alimentare - due facce della stessa medaglia” : Ogni anno immettiamo nel mondo oltre 300 milioni di tonnellate[1] di plastica, quasi quanto il peso di 43 Piramidi di Cheope[2]. La metà di questa plastica è monouso, mentre un terzo sfugge agli attuali sistemi di raccolta, disperdendosi nell’ambiente[3]. Buona parte di quella plastica, compresi gli imballaggi, è imputabile al mondo dell’alimentare (sia bevande che food). E colpisce molto riflettere sul fatto che non tutto il cibo che viene ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente - l’appello di Marevivo : vietare l’uso della plastica monouso : vietare l’uso della plastica usa e getta come bottiglie, stoviglie, cannucce e tutti gli oggetti che utilizziamo una volta sola prima di buttare via: in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, dell’associazione Marevivo ha lanciato l’appello, ed ha scritto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ai vice presidenti Luigi di Maio e Matteo Salvini, al presidente della Camera Roberto Fico, alla presidente del ...