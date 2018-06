Il lungo cammino di Laxalt fino ai Mondiali

Zhang : 'Il ritorno in Champions è l'inizio di un lungo cammino' : MILANO - ' Vorrei prima di tutto congratularmi con voi per questo traguardo! Dopo sei stagioni, finalmente l' Inter è tornata in Champions , il palcoscenico più importante del calcio europeo. Il ...

Tim : Genish - cammino non cambia - impegno lungo termine : Roma, 6 mag. (AdnKronos) – “Il voto espresso dall’assemblea degli azionisti venerdì scorso ci ha dato un nuovo Consiglio di Amministrazione, ma non ha mutato il cammino che abbiamo intrapreso insieme. La visione DigiTIM e il Piano industriale che abbiamo iniziato a implementare a marzo sono stati ampiamente analizzati dai nostri azionisti nelle scorse settimane e hanno ricevuto grande apprezzamento pubblico da parte di ...

“Appennino - atto d’amore” : idee di futuro per la montagna in un cammino lungo 900 chilometri : Da Riomaggiore a Castel Madama. A piedi per 900 chilometri, attraversando in poche settimane sette regioni, dalla Liguria al Lazio. Sono due amici, Paolo e Peppe, che percorrono con gambe, cuore e mente il nostro Appennino. Un viaggio tra luoghi abbandonati e sacche di resistenza di chi è determinato a restare, anche dove il terremoto ha ridotto il paesaggio a cumuli di macerie. Paolo Piacentini in Appennino atto d’amore – La ...