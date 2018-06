Il Live On Tour di Harry Styles in Pennsylvania per la prima volta in uno stadio da

Al via l’instore tour di Riki per Live & Summer Mania : gli eventi firmacopie con il nuovo album : L'instore tour di Riki per l'album Live & Summer Mania parte oggi, venerdì 15 giugno 2018. Il vincitore della sezione canto di Amici di Maria De Filippi 2017 non si è ancora fermato e dopo un Ep d'esordio e l'album successivo di inediti, Mania, rilascia oggi il terzo progetto discografico: un album estivo. Live & Summer Mania è la terza pubblicazione di Riki in un anno e contiene l'inedito estivo feat. CNCO dal titolo Dolor de cabeza, ...

Il Live dei Selton per dare il via al Sanset Tour di Sanbittèr : Il Connecting Party a La Terrazza di Via Palestro, a Milano, ha dato ufficialmente il via al Sanset Tour, il calendario di eventi estivi promosso da Sanbittèr per presentare il suo Sanset, un cocktail messo a punto dai bartender che collaborano con il marchio a base di Sanbittèr Rosso, Vermouth Bianco e Soda. Oltre 200 le persone che si sono ritrovate nel locale meneghino per dare il benvenuto alla bella stagione, tra cui Paride Vitale, Paolo ...

WWE Live Tour Italia Novembre – Confermata la presenza di Ronda Rousey a Roma e Bologna : La WWE ha confermato la presenza di Ronda Rousey sui ring di Roma e Bologna per il prossimo Live Tour che avrà luogo in Italia a Novembre La Superstar della WWE farà il suo debutto sui ring di Bologna e Roma nel prossimo WWE Live Tour di Novembre. I fan della WWE potranno vedere la “Baddest Woman on the Planet” e le loro Superstar preferite, tra cui Roman Reigns, Braun Strowman, Seth Rollins, Bobby Lashley, Jinder Mahal, Kevin Owens, Samu Zayn, ...

Live – Giro del Delfinato 2018 in DIRETTA : prologo Valence-Valence. Vincenzo Nibali scalda il motore per il Tour : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro del Delfinato 2018: si parte con un prologo in quel di Valence. 6.6 chilometri completamente pianeggianti nel dipartimento della Drôme nella regione del Rodano-Alpi, pochissime insidie per i corridori: bisognerà fare attenzione solamente a qualche curva nelle quali si potranno guadagnare secondi preziosi. C’è l’esordio per Vincenzo Nibali, che torna in gara a ...

Vasco parte da Torino il "Non Stop Live Tour" : Non mancheranno i grandi classici che lo hanno reso una delle rockstar più apprezzate e famose del mondo, Domenica lunatica, Ti prendo e ti porto via, Stupido hotel e Dillo alla luna su tutte. Torino ...

Il talento nascosto di Harry Styles come giocoliere sul palco del Live On Tour in Sud America (video) : L'uomo dai mille talenti: Harry Styles come giocoliere ci sa proprio fare e l'ha dimostrato in diretta sul palco del Live On Tour 2018, che la sera scorsa ha fatto tappa in Brasile, a Rio De Janeiro. Si sa, i concerti di Harry Styles non sono solamente concerti: sono spettacolo a tutti gli effetti, uno show esilarante ricco di fuoriprogramma e siparietti divertenti per intrattenere il pubblico. Protagonista sempre e solo il cantante ...

Live STREAMING Presentazione BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018 : A Cesenatico si svolge la Presentazione del BPER Banca Beach Volley Italia Tour. Di seguito la DIRETTA STREAMING dell’evento. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter

Svelata la scaletta di Vasco Rossi per il tour 2018 VascoNonStop Live : video dal soundcheck di Lignano : Habemus scaletta di Vasco Rossi per il tour 2018: a meno di cambiamenti dell'ultima ora, quella realizzata allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro al soundcheck del 25 maggio riservato agli iscritti al fan club sarà la setlist definitiva del VascoNonStop Live in partenza a giugno. Come anticipato dallo stesso rocker, ci sono diverse canzoni che non sono state inserite nelle scalette di Vasco Rossi delle ultime edizioni del Live Kom, mentre ...

Musica : il canto di Noemi alla luna - a Milano anteprima Live del nuovo tour : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Parte martedì prossimo, da Milano, 'La luna tour', il nuovo tour di Noemi che la vedrà protagonista di due anteprime live martedì 29 maggio a Milano, al Teatro degli Arcimboldi e mercoledì 30 a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, per proseguire in tutta Italia dura

Malore per Il Gallo durante le prove di VascoNonStopLive - a rischio le prime date del tour : gli aggiornamenti : Improvviso Malore per Il Gallo durante le prove di VascoNonStopLive. Il bassista è stato ricoverato d'urgenza all'Ospedale di Udine, dove si trova nel reparto di terapia intensiva. Il musicista potrebbe quindi dover saltare le prime date del tour di Vasco Rossi, che si avvierà in via ufficiale il 1° giugno a Torino. Esclusa la possibilità che possa prendere parte alla data zero del 27 maggio, per le quali si stanno svolgendo le prove dopo le ...

