Il cast di The Flash 5 sul set con Hartley Sawyer e Danielle Nicolet pronti per una

The Gunman : trama - cast e curiosità del film con Sean Penn : Venerdì 15 giugno va in onda su Rai2, in prima serata, The Gunman, film del 2015 diretto da Pierre Morel. Nel cast anche Javier Bardem e Idris Elba. The Gunman: il trailer The Gunman: la trama Jim Terrier ha un passato discutibile: forte di un addestramento speciale, ha operato in diverse zone pericolose come Agente Speciale Internazionale. Ma ora sta cercando di riscattarsi. E’ profondamente innamorato di Annie e con lei è intenzionato a ...

cast e personaggi di The Magicians 3 - su TIMVision dal 15 giugno : Felicia Day new entry : Il Cast e personaggi di The Magicians 3 arrivano oggi su TIMVision. Dal 15 giugno sbarca la terza stagione della serie fantasy di Syfy ispirata all'omonimo romanzo di Lev Grossman (in italiano, pubblicato col titolo Il Mago). Dopo il successo negli Stati Uniti, lo show ideato da Sera Gamble (Supernatural) e John McNamara (Aquarius), torna con nuovi imperdibili tredici episodi. La trama di The Magicians si snoda intorno a un gruppo di studenti ...

The Divergent Series : Allegiant - trama - cast e curiosità del terzo capitolo : Giovedì 14 giugno va in onda a partire dalle 21.20 su Italia Uno, in prima tv, Allegiant, pellicola del 2015 che è il terzo capitolo di una quadrilogia incentrata sulle avventure di Tris Prior (di cui però sono usciti solo tre film, il quarto è stato convertito in una serie tv). Il film è diretto da Robert Schwentke, come nel caso del secondo capitolo. The Divergent Series: Allegiant, il trailer The Divergent Series: Allegiant, la ...

The Magicians - su Timvision la terza stagione della serie con una new entry nel cast. La clip in anteprima : The Magicians, la serie fantasy di Syfy ispirata all’omonimo romanzo di Lev Grossman (in italiano pubblicato col titolo Il Mago), ideata da Sera Gamble (Supernatural) e John McNamara (Aquarius), torna con la sua terza stagione in anteprima esclusiva su Timvision da venerdì 15 giugno, dopo il successo riscosso negli Usa. The Magicians racconta la vita di un gruppo di studenti del Brakebills College for Magical Pedagogy, un’istituzione segreta, ...

The Lone Ranger : cast - trama e curiosità del western atipico con Johnny Depp : Squadra che vince non si cambia, e così dopo la fortunatissima saga dei Pirati dei Caraibi Gore Verbinski nel 2013 torna a lavorare con Johnny Depp e gli affianca Armie Hammer, per un’avventura che, come quella di Jack Sparrow, unisce azione a comicità, questa volta con The Lone Ranger, in onda giovedì 7 giugno alle ore 21.20 su Rai2. The Lone Ranger trailer The Lone Ranger trama John Reid è un uomo di legge, educato in città e tornato ...

The Divergent Series : Insurgent - trama - cast e curiosità del secondo capitolo : Giovedì 7 giugno va in onda a partire dalle 21.20 su Italia Uno, in prima tv, Insurgent, pellicola del 2015 che è il secondo capitolo di una quadrilogia incentrata sulle avventure di Tris Prior. Il film è diretto da Robert Schwentke. The Divergent Series: Insurgent, il trailer The Divergent Series: Insurgent, trama Il film segue Tris e la sua ricerca di alleati e risposte tra le rovine di una futuristica Chicago. Tris e Quattro sono in fuga, ...

The Transporter : trama - cast e curiosità del film con Jason Statham : The Transporter, il primo film della trilogia, va in onda mercoledì 6 giugno su Italia 1 alle 21.23. È la storia di un ex-mercenario delle forze speciali, che si occupa di trasporti top secret. Ma qualcosa nell’ultima sua consegna non lo convince e infrangendo la sua regola apre il pacco, scoprendo che contiene una consegna ‘eccezionale’. The Transporter: il trailer The Transporter: la trama Frank Martin, un ex-agente delle ...

cast e personaggi di The Last Ship 3 al via sul 20 dal 4 giugno : programmazione e anticipazioni degli episodi : Cast e personaggi di The Last Ship 3 tornano in onda oggi, 4 giugno, per la prima volta in chiaro per la gioia dei fan di Eric Dane (e di Grey's Anatomy) ma anche per quelli del genere. Ad ospitare gli episodi della terza stagione, ancora inediti in chiaro, sarà il nuovo canale di Mediaset, 20, che proprio oggi, a partire dalle 22.40, permetterà al suo pubblico di andare oltre il finale della seconda stagione e osservare da vicino quello che ...

cast e personaggi di The Fall 2 - al via il 3 giugno su Rai4 : anticipazioni finale prima stagione e trama nuovi episodi : Il Cast e personaggi di The Fall 2 debuttano stasera, 3 giugno, subito dopo il finale della prima stagione. Rai4 continua a proporre le vicende della caccia al serial killer nel cuore dell'Irlanda del Nord. La serie TV, prodotta dal 2013 al 2016, segue la storia di Stella Gibson, sovrintendente della polizia locale, e le sue indagini per cercare di catturare il misterioso assassino che terrorizza Belfast. Paul Spector, questa la sua vera ...

Serie tv THE STATE arriva in Italia : cast - trama e anticipazioni : ...//t.co/lkBsoHqjpX pic.twitter.com/eUUjPVVOpp - QuiMediaset , @QuiMediaset_it, May 30, 2018 Potrebbe interessarvi: anticipazioni Focus TV, programmazione Mediaset: sport, natura, scienza e tanto ...

La serie tv THE STATE arriva in Italia : cast - trama e anticipazioni : C’è grande curiosità per l’arrivo in Italia della serie tv The STATE trasmessa con grandissimo successo in Inghilterra: ecco trama, cast e anticipazioni L’attesa è finita. Finalmente è arrivata anche in Italia la serie tv THE STATE. Scopriamo di cosa parla, la data di messa in onda e il cast di una serie più attese di quest’anno. The STATE serie tv: quando inizia Il countdown è ufficialmente terminato. THE STATE è ...

cast e personaggi di The State : la serie inglese sull’Isis che “entra” nel Califfato sbarca su Focus il 30 maggio : Focus ha preso vita solo qualche giorno fa ma è già pronta ad ospitare Cast e personaggi di The State la serie tv britannica che entra nel Califfato e racconta l'Isis attraversando la mente di chi vive il culto della morte. Al centro della storia c'è la vita di quattro giovani musulmani britannici che, decidi ad unirsi alla Jihad, partono per la Siria. Questo è l'incipit della serie che sbarca oggi, 30 maggio, in chiaro su Focus a partire ...

Blood Father : cast - trama e curiosità del film con Mel Gibson : Mercoledì 30 maggio, in prima visione su Canale 5 a partire dalle 21.25, Blood Father, il film diretto da Jean-François Richet che segna un po’ il ritorno di Mel Gibson al genere action in qualità di protagonista assoluto. Gibson, divenuto papà per la nona volta nel 2017, è nella fase calante della carriera ma questa pellicola lo rilancia appieno come eroe d’azione duro ma con il cuore tenero. Blood Father, il trailer Blood Father, ...

The Code - la trama del film su Rai 4/ Curiosità e cast : regia nelle mano di Mimì Leder (oggi - 26 maggio 2018) : The Code, il film d'azione in onda su Rai 4 oggi, sabato 26 maggio 2018. Nel cast: Antonio Banderas, Morgan Freeman, Radha Mitchell, alla regia Mimì Leder. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 18:30:00 GMT)