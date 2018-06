“I veri alieni” sono già tra noi | invasioni biologiche “di dimensioni preoccupanti”

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 giugno 2018) L’Italia è tra i paesi europei più ricchi di biodiversità ma questo inestimabile patrimonio è fortemente minacciato dalla diffusione di specie aliene invasive. Lunedì 18 giugno, dalle ore 11, ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare presenteranno la Campagna di informazione e sensibilizzazione sulle specie aliene invasive “I. “Partendo dai dati relativi al fenomeno delle, che sta assumendo in tutta Europapreoccupanti – spiega ISPRA in una nota – saranno illustrati i prodotti della campagna e evidenziata l’importanza del coinvolgimento di tutti i settori della società nel contrasto alla diffusione delle specie aliene invasive, ponendo l’attenzione in particolare sulle prossime scadenze a cui i possessori di alcuni animali da ...