I flussi migratori non si fermano con le parole Serve l' Europa

huffingtonpost

: al TG1 ho sentito che chi ci attacca con lo spread è anche chi ci attacca con i flussi migratori. anvedi. ed io che… - quinta : al TG1 ho sentito che chi ci attacca con lo spread è anche chi ci attacca con i flussi migratori. anvedi. ed io che… - UNICEF_Italia : Direttore UNICEF Italia @PaoloRozera a @SkyTG24 'Su flussi migratori Italia non deve essere lasciata sola, urge coi… - Marcozanni86 : Ora in radio alla @BBC per spiegare che l'approccio italiano sulla gestione dei flussi migratori cambierà radicalme… -

(Di venerdì 15 giugno 2018) I processinon possono essere fermati né con le, pur violente che siano, né tantomeno chiudendo i porti. Ce l'hanno dimostrato in modo lampante in questi giorni le 629 persone ammassate in pessime condizioni sulla nave Aquarius che hanno vagato per il Mediterraneo in cerca di accoglienza.È stato un "no" urlato con arroganza e superficialità quello del nuovo ministro dell'Interno italiano nei confronti di questa nave carica di migranti, una dimostrazione di forza verso i più deboli, ma anche una scelta sbagliata, azzardata e soprattutto che non porterà nessun miglioramento, né per l'Italia, né nella gestione dei.Il "no" non è stato solo nei confronti dell'Aquarius, ma anche verso la proposta di riforma del Regolamento di Dublino. Ma attenzione, c'è una differenza sostanziale tra chi - ...