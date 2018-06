I fan di Shadowhunters lanciano una toccante petizione | “La serie ci ha salvato la vita

optimaitalia

(Di venerdì 15 giugno 2018) Dopo la cancellazione della loropreferita, i fan dinon si sono persi d'animo. Freeform ha annunciato che non avrebbe rinnovato lo show fantasy per una quarta stagione, ma il pubblico avrebbe comunque avuto un degno addio grazie a un finale della durata di due ore.Per i fan questo non è bastato. Ispirati dalla campagna di Brooklyn Nine-Nine, cancellata da Fox e salvata da NBC dopo neanche 48 ore, gli appassionati disi sono dati da fare sui social media. Impazza l'hashtag #Saveche, insieme a quello di #SaveLucifer, creato dai fan dellacon Tom Ellis, sta ottenendo grande attenzione a livello mondiale. Ma non è tutto.Gli utenti in rete hanno pubblicato unasu Change.org volta a salvare latratta dai romanzi di Cassandra Clare. Al momento, questa ha raggiunto oltre 100,000 firme. Inoltre, i fan hanno lanciato ...