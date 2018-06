I dati delle compravendite e delle affittanze a Udine e in FVG - Udine 20

Duccio travolto e ucciso delle auto dei rom : convalidati gli arresti in carcere : Restano in carcere Amet Remzi , 65 anni, e Mustafa Dehran , 36 anni, i due cittadini macedoni accusati dalla Procura di omicidio volontario per la morte del 29enne Duccio Dini, che domenica scorsa a ...

Migranti - le principali patologie delle persone sbarcate in Italia nel 2017 : i dati ufficiali : Nel 2017 sono stati 111.361 i Migranti irregolari sbarcati sulle coste Italiane e sottoposti ad osservazione sanitaria dai Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (Usmaf) e dai Servizi per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile (Sasn) del ministero della Salute. Al primo posto, tra le condizioni osservate all’arrivo “le parassitosi cutanee, quali scabbia e pediculosi, ...

I dati personali sono il 'prezzo implicito' delle app gratuite : Uno studio di Agcom, Antitrust e Garante della privacy dimostra che le app gratis chiedono più permessi di accesso ai dati personali di quelle a pagamento

I dati personali sono il “prezzo implicito” delle app gratuite : (Foto: Pixabay/Pexels) Qual è il prezzo dei dati che scambiamo tutti i giorni online? E, soprattutto, siamo consapevoli che c’è un prezzo? E che quel prezzo sono i dati? In sostanza, sembra di sì: gli italiani sono abbastanza consapevoli dei rischi per la privacy connessi alle loro attività online ma, più della metà, sembra preferire la gratuità alla sicurezza. Questo è il quadro che emerge dall’ultima indagine conoscitiva sui big ...

Corte Ue : “Amministratori delle pagine Facebook responsabili dei dati personali degli utenti” : “Per la Corte il fatto che l’amministratore di una fanpage usi la piattaforma fornita da Facebook per beneficiare dei relativi servizi non lo esonera dai suoi doveri che riguardano la protezione dei dati personali”. La Corte europea ha stabilito in una sentenza che anche chi amministra le pagine del social network è corresponsabile insieme a Facebook stessa del trattamento dei dati personali dei visitatori. Chi cura le pagine, ...

Uomini e Donne - il dating show in pausa estiva - chi delle coppie andrà a Temptation Island? : Il programma di Maria De Filippi da oggi, lunedì 4 giugno 2018, va in vacanza. Le scelte più seguite della stagione e i probabili partecipanti al reality delle coppie.

Usa - Nyt : 'Facebook ha ceduto dati utenti a big delle telefonia' : Facebook ancora nel mirino sul fronte della violazione della privacy. Secondo il "New York Times", il social network avrebbe stipulato accordi con almeno 60 produttori di smartphone, tablet e altri ...

Giro d’Italia - ecco i dati dell’attacco di Froome sul Colle delle Finestre Video : La fuga solitaria di oltre ottanta chilometri con cui Chris Froome [Video] ha ribaltato il Giro d’Italia restera' per sempre nella memoria degli appassionati di Ciclismo. Il campione della Sky ha regalato un numero d’altri tempi, alla maniera dei grandissimi del passato che avevano il gusto dell’impresa oltre alla voglia della vittoria. Ma lasciando da parte l’aspetto più poetico, dalla lunga cavalcata solitaria di Froome si possono estrapolare ...

Privacy - gigantesca voragine nel portale delle imprese : chiunque può scaricare 6 milioni di dati personali – VIDEO : I clienti delle Fs potranno lamentarsi di persona con chi le amministra, basta seguire l’indirizzo e citofonare “Mazzoncini”. Idem quelli di Amsa e A2a e di multinazionali come Sky, Ikea, Siemens, Edison, Suzuki, Toyota e Luxottica. Qualche buontempone potrà suonare il campanello di Casaleggio, De Benedetti e Montezemolo o attaccarsi a quello del politico paracadutato ai vertici di società pubbliche. Il servizio è gratuito e privo di rischi, ...

Piovono soldati - a Pisa la spettacolare esercitazione delle forze speciali dell’Esercito. In azione il 28esimo reggimento ‘Pavia’ : Personale specializzato a supporto sia delle forze convenzionali che delle forze speciali e pronto a essere impiegato in tutti i principali teatri operativi. Sono gli uomini e le donne del 28esimo reggimento ‘Pavia‘ di Pesaro, unico ente deputato alle comunicazioni operative della Difesa e dal 2014 inserito nel Comfose, il Comando delle forze speciali dell’Esercito. La missione del reggimento è essenzialmente quella di ...

Cache e dati delle app Android : cosa sono e quando è necessario cancellarli : Quante app hai sul tuo smartphone? Immagino tantissime, molte delle quali probabilmente utilizzi molto poco o per nulla, mentre di altre non puoi fare a meno, diciamo, per esempio, Whatsapp. Tutte queste app memorizzano file temporanei e dati che a lungo andare possono rallentare non solo l’app stessa, ma anche lo smartphone in generale, quindi per migliorare la fluidità dovresti cancellare la Cache o i dati dell’app? Cache e dati ...

Elezioni amministrative - ecco i candidati della lista Progetto Siracusa. Reale 'campagna elettorale rispettosa delle regole' : Una crisi di lavoro, di economia ma anche di valori che ha lacerato profondamente il tessuto cittadino'. Progetto Siracusa vuole agire per la città con fare trasparente e indipendente ma richiede ...

Ambiente : maxi banca dati per la bonifica delle discariche abusive : Un Protocollo di collaborazione per la promozione e lo sviluppo della legalita’ e della sostenibilita’ ambientale nell’attivita’ di bonifica delle discariche abusive assegnate da decreto al Commissario straordinario e’ stato siglato oggi dallo stesso Commissario, il generale di Brigata dei carabinieri Giuseppe Vadala’ e il presidente del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali Eugenio ...

MTV Movie TV Awards 2018 - nomination : la lista completa dei film e delle serie candidati : Vietato mancare! Martedì 19 giugno, sempre su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV , alle 21.00 va in onda la replica sottotitolata. Per contenuti speciali e tutte le novità segui @MTVAwards su ...