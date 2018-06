HoloLens 2 avrà il nuovo processore Qualcomm XR1 con Intelligenza Artificiale Rumor

HoloLens 2 avrà i sensori del Kinect e un prezzo stimato di 800 dollari : Le informazioni trapelate in questi mesi sulla seconda generazione di HoloLens, anche in via ufficiale, sono davvero numerose e ci hanno definito il progetto che Microsoft ha in mente. Ad esempio sappiamo già che monterà una nuova HPU (Holographic Processing Unit) accoppiata da un “AI Coprocessor” per aumentare il feedback dei “Deep Neural Networks” e gestire resnet18 real time, avrà una maggiore durata della batteria, sarà dotato di un ...