“Ho paura” Fabrizio Corona | cosa sta succedendo

(Di venerdì 15 giugno 2018) Non si può certo dire che le cose siano andate per il meglio da quandoè uscito dal carcere di San Vittore per tornare alla vita di tutti i giorni dopo la dura detenzione. L’ex re dei paparazzi si è trovato ancora una volta a fare i conti con il suo carattere e quei modi di fare che già in passato gli erano costati cari, rischiando di compromettere la storia d’amore con Silvia Provvedi che pure l’aveva aspettato e accolto a braccia aperta una volta libero. Una rottura improvvisa voluta proprio dalla cantante, che si diceva stanca di sopportare l’immaturità dell’ex re dei paparazzi. E che però pare essersi ricomposta, conche si è detto pronto a tutto pur di dimostrare il suo amore alla ragazza che più di tutte si è fatta in quattro per stargli accanto anche nelle difficoltà, mostrando di avere spalle davvero larghissima e le ...