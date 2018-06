Hiroshi Fujiwara presenta la sua visione di Moncler

gqitalia

: Le novità della linea firmata dal produttore discografico, musicista e designer giapponese Hiroshi Fujiwara… - cityjournal_ : Le novità della linea firmata dal produttore discografico, musicista e designer giapponese Hiroshi Fujiwara… - InfoFranzese : Herno in mostra alla Leopolda per i suoi primi 70 anni - Michele Franzese Moda -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Dopo lazione lo scorso febbraio delGenius Building, il nuovo corso del marchio di Grenoble apre le pagine del suo nuovo romanzo proprio in occasione di Pitti Uomo. La nuovaè di, musicista, produttore discografico e designer giapponese, oltre a essere stato il primo hip hop DJ del suo Paese., tramite il mosaico di Fragment, ha rivisitato il dna disecondo i propri parametri e il suo immaginario eclettico. La collezione è stata divisa in due parti, ognuna delle quali verrà lanciata sul mercato singolarmente in due momenti: Giugno e Dicembre. Il primo lancio a Giugno è caratterizzato da riferimenti musicali propri del designer, come la parola Backstage, appartenente al mondo dei concerti, che domina su un lungo soprabito, sia nella versione beige che in nero, ed è presente anche sul retro di altri capi della collezione. ...