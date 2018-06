Guns N’ Roses a Firenze Rocks sul palco con i Foo Fighters a sorpresa prima del concerto

Firenze Rocks - Guns n' Roses sul palco con Foo Fighters/ Video - pubblico in delirio per "It's so Easy" : Durante il concerto dei Foo Fighters ieri sera a Firenze si sono materializzati i Guns n' Roses e insieme hanno eseguito la loro It's so Easy, ecco le immagini dell'evento(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:58:00 GMT)

Sorpresa al Firenze Rocks : sul palco con i Foo Fighters ci sono i Guns N’ Roses. Fan in delirio per il fuoriprogramma : Non smettono di sorprendere i Foo Fighters: la rock band americana ha ormai abituato i suoi fan a colpi di scena durante i concerti. Durante l’esibizione al Firenze Rocks 2018 (festival in programma alla Visarno Arena fino al 17 giugno), hanno invitato sul palco i Guns N’ Roses e insieme hanno suonato It’s so easy, brano del 1987 con cui Axl Rose e soci solitamente aprono i loro live il video è stato pubblicato sul profilo ...

Guns N' Roses : il grande ritorno di Axl e Slash a Firenze Rocks : ... uno degli album di debutto di maggior successo di sempre: il disco ha venduto oltre 28 milioni di copie in tutto il mondo ed è stato inserito al 61º posto nella lista dei 500 migliori album secondo ...

Firenze Rocks 2018/ I Guns n'Roses sul palco : orari - biglietti e scaletta (15 giugno) : Firenze Rocks 2018, è il giorno dei Guns n'Roses: Axl Rose e compagni pronti ad infiammare il capoluogo toscano. orari, biglietti, scaletta e tutto quello che c'è da sapere.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 08:25:00 GMT)

Firenze Rocks/ Il festival dal 14 al 17 giugno : Ozzy Osbourne - Guns N' Roses e Iron Maiden sul palco : Firenze Rocks, il festival fiorentino arriverà ufficialmente dal 14 al 17 giugno: Ozzy Osbourne, Guns N' Roses e Iron Maiden sul palcoscenico, ecco tutte le band e le info utili.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:19:00 GMT)

Firenze Rocks con Foo Fighters - Guns n'Roses - Iron Maiden e Ozzy Osbourne / VIDEO / FOTO : Firenze, 29 maggio 2018 - Ci siamo. Conto alla rovescia per il più importante festival italiano, uno tra i più prestigiosi in Europa, che si svolgerà a Firenze, alla Visarno Arena, dal 14 al 17 giugno ...

FIRENZE ROCKS/ Dal 14 al 17 giugno : Iron Maiden - Foo Fighters - Guns n' Roses e Ozzy Osbourne : Dal 14 al 17 giugno al parco Verano di FIRENZE il festival che ospierà autentiche leggende della musica, dagli Iron Maiden ai Guns n' Roses, dai Foo Fighters a Ozzy Osbourne(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 18:37:00 GMT)

Steven Adler : 'Volete una vera reunion dei Guns N' Roses? Rompete le scatole al manager di Axl' : ... e non solamente il seppur significativo trittico composto dal frontman, da Slash e da Duff McKagan che sta tenendo banco sui palchi di tutto il mondo dall'inizio del "Not in This Lifetime Tour". ...

Guns N' Roses - a trent'anni dal primo album - un cofanetto da collezione : ... la Deluxe Edition con2CD, l'edizione in 2LP da 180 grammi e la versione da 1CD rimasterizzato, oltre alle relative versioni digitali per download e streaming. Dopo la formazione del gruppo nel 1985, ...

Guns N' Roses - a trent'anni dal primo album - un cofanetto da collezione : Il 29 Giugno, Geffen/UMe rende omaggio ai Guns N' Roses, fra le più importanti rock-band di sempre, pubblicando Appetite For Destruction: Locked N' Loaded Edition . Un generoso cofanetto celebrativo ...

Esagerati - tossici - geniali e ora pure inediti. Arriva il "tesoro segreto" dei Guns N'Roses : Allora è vero: Arriva il tesoro segreto dei Guns N'Roses. L'indiscrezione circolava da un po' ma ora è definitivamente ufficiale: il 29 giugno esce Appetite for destruction: Locked N'Loaded Edition. ...

Guns N’ Roses - Appetite For Destruction in versione cofanetto per celebrare i : Dopo anni di silenzio misto a declino, i Guns N’ Roses sono tornati e anche in splendida forma. Lo testimoniano questi ultimi due anni post-reunion passati in giro per il mondo con il tour mondiale Not In This Lifetime, che ad oggi è il quarto tour di maggiore successo nella storia della musica. Duff McKagan, Slash e l’irruento frontman Axl Rose però non hanno alcuna intenzione di fermarsi, tanto che sono pronti per scrivere un nuovo ...