Pechino imporrà una tariffa aggiuntiva del 25% su beni Usa per un valore di circa 50 miliardi di dollari, la stessa cifra stimata dell'impatto delle misure emanate da Trump verso i prodotti made in. Lo fa sapere una nota del ministero delle finanze cinese, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg La prima tranche, che scatterà il 6 luglio, riguarderà prodotti agricoli, automobili e pesce: avrà un valore di 34 miliardi. Una seconda tranche, in data ancora da stabilire, riguarderà medicine, prodotti sanitari ed energetici.(Di venerdì 15 giugno 2018)