GRANDE FRATELLO VIP 2018 Tyron Power Jr | fratello di Romina | nella casa di Cinecittà?

GRANDE FRATELLO Vip 2018 - prime indiscrezioni sui protagonisti : Non ci sono ancora notizie ufficiali che riguardano il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, ma nel frattempo Novella 2000 ha compilato una lista dei possibili abitanti della casa

Ilary Blasi - lo schiaffo di Veronica Maya : 'Ho una dignità troppo grande per partecipare al GRANDE FRATELLO Vip' : Dalla Rai allo schiaffo a Ilary Blasi . È Veronica Maya , ex conduttrice di Verdetto finale messa in pausa da viale Mazzini per lo 'scandaloso' topless involontario a Tale e quale show , a dire no al ...

GRANDE FRATELLO Vip 3/ Il no di Ciacci pesa - Katherine Kelly Lang pronta ad entrare in casa? : Veronica Maya rifiuta il Grande Fratello Vip 3 come già accaduto per altri reality show. I motivi del no della conduttrice: "Ho un senso di dignità troppo alto".(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 19:29:00 GMT)

Giovanni Ciacci dice no al GRANDE FRATELLO Vip : “Resto a Detto Fatto” : Grande Fratello Vip 3: Giovanni Ciacci rifiuta e rimane a Detto Fatto Giovanni Ciacci sarebbe dovuto essere uno dei concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip 3, ma purtroppo (o per fortuna, dipende dai punti di vista) non sarà così: l’esperto di moda ha infatti deciso di rimanere a Detto Fatto, programma di tutorial di Rai 2 rimasto orfano nell’ultimo periodo della sua padrona di casa. L’ex concorrente di ...

GRANDE FRATELLO 15 - Matteo Gentili : "Paola Di Benedetto? Argomento chiuso" : Matteo Gentili, come tutti sappiamo, è il calciatore, ex fidanzato di Paola Di Benedetto, a sua volta ex concorrente de L'Isola dei Famosi 13 ed una delle Madri Natura di Ciao Darwin, che ha preso parte alla quindicesima edizione del Grande Fratello.Grazie al GF, Gentili ha dato una "sistematina" alla sua caotica vita sentimentale: dopo il poco tranquillo addio alla sua ex fidanzata, il calciatore 28enne ha trovato la felicità al fianco ...

«GRANDE Fratello» : Barbara d'Urso traccia un bilancio e pensa al GF 16 - : Quest'anno sono stata ancora più felice di occuparmi di politica la domenica pomeriggio dato che Raiuno ha smesso di farlo». Il «GF15» ha chiuso con una media superiore al 23% di share. Soddisfatta? «...

Ciacci rifiuta il GRANDE FRATELLO Vip e resta a Detto Fatto : Giovanni Ciacci resta a Detto Fatto con la nuova conduttrice: no al Grande Fratello Vip Giovanni Ciacci resta a Detto Fatto anche per la prossima stagione televisiva. L’esperto di costume, reduce dall’avventura a Ballando con le Stelle, ha deciso di rimanere nel programma di Rai Due anche senza Caterina Balivo (che sta per tornare su […] L'articolo Ciacci rifiuta il Grande Fratello Vip e resta a Detto Fatto proviene da Gossip e ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Work in progress per la terza edizione del "Grande Fratello Vip". Dopo le prime due stagioni di Grande successo, si lavora al terzo round. L'appuntamento è, come sempre, in autunno. E questa al...

I nuovi modelli di leadership tra "The Apprentice" e "Il GRANDE Fratello" : Tutti in fila dal potente di turno. Dopo avere conosciuto le gesta eroiche di Mario Monti, cene di capodanno in loden per risparmiare sul riscaldamento, eccoci a subire le analisi forbite degli osservatori inneggianti alle gesta di Matteo I Re d'Italia, rottamatore da tutti definito il più Grande comunicatore della storia, secondo solo (forse) a Benito Mussolini. Senza pudore, gli stessi osannanti personaggi si sono oggi iscritti al fan ...

Iva Zanicchi / Sarà protagonista del GRANDE FRATELLO Vip 3? (Vuoi scommettere?) : Iva Zanicchi, la regina di Ok il prezzo è giusto! Sarà davvero la protagonista del Grande Fratello Vip 3? L'artista svelerà qualcosa già durante il programma di Canale 5? (Vuoi scommettere?)(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 06:50:00 GMT)

“Il figlio di Floriana? Ho dei dubbi”. GRANDE FRATELLO : un terremoto incredibile. L’ex della gieffina rivela un retroscena inedito che farà molto discutere : Accusa così pesanti che più pesanti non si può. Siamo certi che da qui in avanti nulla sarà come prima e che le conseguenze saranno devastanti: sicuramente per loro due, anzi… loro tre. Sì, la questione è molto seria. Daniele Pompili ha sparato a zero sulla ex Floriana Secondi, ex gieffina che tutti quanti ricordano con Grande simpatia per la sua spontaneità e quei modi un po’ “coatti”. Intervistato dal settimanale ...

GRANDE FRATELLO - ricordate Salvo Veneziani il pizzaiolo? Scandalo - cosa dice contro la d'Urso : ricordate il pizzaiolo del Grande Fratello 1 ? Salvo Veneziano torna a fare parlare di sé. Parla a Mediaset Extra, rivela di essere felice di non aver partecipato all'ultima edizione del reality di ...

GRANDE FRATELLO VIP 2018 concorrenti - tutti i partecipanti del cast della nuova edizione : Anche oggi parliamo di concorrenti e cast completo del Grande Fratello VIP 2018 e lo facciamo riportando dei nomi, alcuni già letti e altri nuovi, che pare siano molto vicini alla firma del contratto con Mediaset. Il GF VIP 3 tornerà a settembre con Ilary Blasi alla conduzione e siamo certi di ritrovare anche Alfonso Signorini come opinionista (Cristiano Malgioglio onnipresente nel reality show, però, sarebbe cosa buona e giusta), e dato che il ...

Cecilia Rodriguez choc : «Se non fossi stata al GRANDE FRATELLO - avrei riprovato con Francesco Monte» : di Emiliana Costa Dopo la presunta disavventura con il permesso di soggiorno , per Cecilia Rodriguez sembra tornato il sereno. E in un'intervista pubblicata sul Quotidiano.net , la sorellina di Belen ...