Governo riferisca in aula su crisi Riscossione Sicilia

Attacco - M5S : " Governo riferisca in Aula" : 12.21 "L'evolversi dei fatti non consente di attendere oltre e richiede una convocazione urgente, se non delle Camere, almeno delle Commissioni speciali, affinché il presidente del Consiglio possa informare il Parlamento sull'andamento della crisi". Lo chiedono i capigruppo M5S ai presidenti di Senato e Camera.- "Il M5S, pur restando al fianco dei propri alleati, manifesta preoccupazione per le forti divisioni che continuano a registrarsi nel ...

Siria : Fornaro - urgente che Governo riferisca in Parlamento : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – “Di fronte all’escalation della crisi Siriana è urgente e necessario che il governo riferisca in Parlamento. In queste ore vanno messe in atto tutte le azioni diplomatiche possibili per cercare di fermare le bombe e l’espansione della guerra”. Lo scrive su Twitter Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera. L'articolo Siria: Fornaro, urgente che governo riferisca in Parlamento ...