Governo Conte | donne sono solo il 17 | 19% | più del 25% under 40

Governo : Mulè - Fi - - Conte non lo dirige - ossequiente verso gli altri : "La nostra Costituzione sancisce che il presidente del Consiglio dirige la politica del Governo, nelle ultime vicende Conte non ha diretto alcunché, nella migliore delle ipotesi è stato silente o ossequiante nei confronti di altri ministri. Così come lo è stato il ministro ...

Pagamenti in contanti sopra i 3mila euro : cosa potrebbe cambiare con il Governo Conte : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, vuole eliminare il limite ai Pagamenti in contanti (attualmente fissato a 3mila euro), ma Luigi Di Maio ha risposto spiegando che il tema non è inserito nel contratto di governo. Ma come funziona attualmente il tetto sul contante e cosa potrebbe cambiare con il nuovo governo guidato da Giuseppe Conte?Continua a leggere

La linea Mattarella/Tria/Giorgetti e il futuro del Governo Conte : Ma, se risultasse confermato l'intento di una delle due formazioni al governo o di entrambe, di sostenere tale nomina " magari inaudita altera parte, cioè il ministro dell'Economia, cosa a cui non ...

Governo Conte - il giuramento dei viceministri e dei sottosegretari : 14 giugno 2018 - I viceministri e i sottosegretari hanno giurato ieri nel corso di una breve cerimonia che si è tenuta a Palazzo Chigi in presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Di seguito tutti i nomi scelti dal Consiglio dei Ministri del 12 giugno scorso: Presidenza del Consiglio dei ministri- Guido GUIDESI, Vincenzo SANTANGELO, Simone VALENTE (Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta) - Mattia FANTINATI (Pubblica ...

Governo Conte - dalla sottosegretaria amica di Cosentino ai dibattiti sulla “negritudine” : ecco chi sono i sottosegretari : Di tweet del sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia è già pieno il mondo (di internet): quella volta che disse che ancora non crede allo sbarco sulla Luna, l’altra in cui paragonava l’uscita di Imagine a “Italia5Stelle“, l’altra ancora in cui si felicitava del fatto che il Restitution Day era “più rivoluzionario dagli omicidi di Falcone e Borsellino” (notevole anche per la difficile ...

CONTRATTI E POLITICA/ Il caso dei chimici : una lezione sul campo per il Governo Conte : La piattaforma per il rinnovo mette al centro la valorizzazione delle competenze dei lavoratori. Un tema che il “Contratto” di governo pentaleghista ha del tutto ignorato. GERARDO LARGHI(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 06:07:00 GMT)CENTRI PER L'IMPIEGO/ A chi giova tornare al collocamento pubblico?, di G. PalmeriniFORMAZIONE E LAVORO/ Il "valore aggiunto" per trovare occupazione (e mantenerla), di G. Fava

Complottisti - signoraggisti e nostalgici della Lira : ecco i sottosegretari del Governo Conte : C'è Sibilia che non crede allo sbarco sulla luna, Bitonci che parla di "negritudine" e decine di altre assurdità. Abbiamo raccolto le più incredibili dichiarazioni dei 45 politici nominati nel "governo del Cambiamento" Esclusivo: la flat tax di Matteo Salvini è un'idea di un bancarottiere" governo Conte, la lista dei viceministri e dei sottosegretari " Il meglio del peggio del Carlo Sibilia pensiero"

Governo Conte - la lista dei viceministri e dei sottosegretari : Il consiglio dei ministri completa la squadra di Governo con 45 nomine tra viceministri e sottosegretari Il meglio del peggio del Carlo Sibilia pensiero" Complottisti, signoraggisti e nostalgici della Lira: ecco i sottosegretari del Governo Conte "

Aquarius - la Marina libica sta con il Governo Conte : “Finalmente l’Italia si è svegliata” : La Marina libica si schiera dalla parte del governo italiano guidato da Giuseppe Conte: "Alla fine l’Italia ha preso una decisione, alla fine si è svegliata dopo essere stata a lungo un centro di sversamento di migranti da parte del mondo", commenta il portavoce del corpo che controlla la guardia costiera del Paese, Ayob Amr Ghasem.Continua a leggere

Aquarius - Prodi : “Intollerabili parole di Macron. Governo Conte? Con astuzia si occupa di temi non economici” : “Ribadisco il giusto e condiviso sdegno per le dichiarazioni francesi. Se il Governo francese intendeva unificare le forze politiche italiane su un punto, c’è proprio riuscito”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di InBlu Radio dall’ex presidente del Consiglio. Romano Prodi, a proposito delle discusse dichiarazioni del presidente francese Macron e del suo partito En Marche sul caso Aquarius e sull’Italia. ...

Governo - giurano i 45 sottosegretari. Cravatte 'gemelle' per Conte e Salvini : Della lunga cerimonia per il giuramento dei 45 sottosegretari , solo 6 le donne, che completano la squadra del Governo giallo-verde, restano soprattutto alcune spigolature curiose: le Cravatte '...

Sottosegretari e viceministri del Governo Conte : oggi il giuramento : Dalle 13 di oggi 13 giugno il Governo presieduto dal professor Giuseppe Conte è ufficialmente al completo, con il giuramento di viceministri e Sottosegretari di Stato. A giurare nelle mani del presidente del Consiglio dei ministri 25 nomi indicati dal 5 Movimento Stelle, 19 dalla Lega e uno dal Maie.Continua a leggere

Contenziosi tributari in calo e vinti 2 volte su 3 dallo Stato - il Governo medita la "pace fiscale" : Giuseppe Conte l’ha chiamato "pace fiscale", ai più suona come un eufemismo gialloverde per "condono", fatto sta che il governo sta cercando una soluzione per riscuotere quanto è oggetto di contenzioso...

Aquarius - Pinotti (Pd) : “Non è Conte a guidare il Governo ma Salvini : non ha esitato a prendere in ostaggio 600 persone” : “Avevamo chiesto che in Aula venisse a riferire il presidente del Consiglio a cui spetta di fare sintesi nel governo ma che finora è rimasto in un silenzio assordante. Ne dobbiamo dedurre che è il governo Salvini e non Conte che oggi guida l’Italia. E lei, Salvini, non ha esitato a prendere in ostaggio 600 persone disperate per farsi sentire al tavolo europeo”. Lo dice Roberta Pinotti parlando a nome del Pd in Senato, nel ...