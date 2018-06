Governo | città del vino e dell’olio | buona l’idea di un solo Ministero dell’Agricoltura e

Pensione di cittadinanza - si parte : misura già sul tavolo del Governo : Almeno un primo passo verso la Pensione di cittadinanza: per Luigi Di Maio, ministro del Lavoro oltre che dello Sviluppo economico questo punto del programma di governo è ora una priorità politica, in ...

Di Biase : dopo 2 stagioni di Governo 5S ha stremato città : Roma – Di seguito il tweet di Michela Di Biase, consigliera regionale e comunale del Pd. “A #Roma il centrosinistra unito torna a vincere. Il @pdnetwork comincia a rialzare la testa! Conquistare di nuovo la fiducia della nostra città, anche per quelli che non sono andati a votare. dopo due anni il governo 5S ha stremato la città. Noi invece continuiamo a lavorare!”. L'articolo Di Biase: dopo 2 stagioni di ...

Stop all'Iva - via al reddito di cittadinanza e Flat tax : il Pil (e l'Europa) ostacolano il Governo : Maggioranza e Governo al lavoro sulla risoluzione parlamentare al Documento di economia e finanza che metterà nero su bianco gli impegni del Governo Conte contenuti nel contratto Lega-5...

Governo - Grillo : “Ti batte il cuore? Lo Stato dovrebbe darti il reddito di cittadinanza. Chi ce l’ha non fa più niente? Falso” : Beppe Grillo è intervenuto, in collegamento, al convegno Rousseau City Lab, a Torino, sulle funzioni e potenzialità del sistema operativo del Movimento 5 Stelle. “Lo Stato dovrebbe garantirti, gratuitamente, l’accesso alla conoscenza, quindi alla rete, e un redditto” su un’unica base, cioè, aggiunge Grillo “perché sei vivo”. Che prosegue: “Ti batte il cuore, allora hai un reddito. E non è vero che chi ha ...

Governo - Briatore : “Reddito cittadinanza? Follia. Al Sud già stanno sul divano gratis - ora addirittura vogliono pagarli” : “Reddito di cittadinanza? Mi sembra una follia vera, perché così paghi la gente che sta sul divano. Al Sud sul divano già ci sono gratis, ora addirittura li paghi. Prenderanno il divano a due piazze”. Così, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), Flavio Briatore commenta uno dei cavalli di battaglia del M5s. E aggiunge: “Investire nel Sud? No, non ci sono le condizioni, non ci sono le infrastrutture. Ci sono difficoltà enormi. La ...

Francia - il Governo boccia il reddito di cittadinanza : "Non è una risposta alla povertà" : Da tempo il presidente francese subisce le pesanti critiche del mondo del lavoro. I sindacati scendono continuamente in strada per manifestare contro le scelte di Macron nel sociale. E l'idea del '...

Governo - Delmastro Delle Vedove (FdI) : “Reddito di cittadinanza è metadone di Stato. Adatto alle Bahamas” : “Speriamo che la Terza Repubblica riaccenda le speranze del lavoro e non somministri il metadone di Stato che risponde al nome di reddito di cittadinanza. Non è la misura che questo Paese si aspetta, semmai può andare bene per le Bahamas“. Così Andrea Delmastro Delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia, durante il suo intervento a Montecitorio sul Governo guidato da Giuseppe Conte. L'articolo Governo, Delmastro Delle Vedove ...

Pensioni e reddito di cittadinanza : Governo al lavoro - le novità in arrivo Video : Superamento della riforma Fornero, Pensioni e reddito di cittadinanza: questi i dossier principali aperti dal Governo Conte che domani ricevera' al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati la fiducia sul “programma del cambiamento”, quello messo nero su bianco nel contratto siglato dai leader del Movimento 5 stelle e della Lega, rispettivamente Luigi Di Maio e Matteo Salvini, oggi entrambi vicepremier. --Il premier Giuseppe Conte, nel ...

Il Governo Conte incassa la fiducia al Senato - Conte : 'Dobbiamo offrire risposte concrete ai cittadini' : La lotta ai privilegi della politica e agli sprechi non e' una questione meramente simbolica". "Se i comuni cittadini - ha spiegato Conte - affrontano quotidianamente mille difficoltà e umiliazioni ...

Governo : Conte - contratto programma può arricchirsi per attese cittadini : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Scuola, cultura, università” sono temi “già nel contratto di programma” M5S-Lega, anche se non citati nel discorso programmatico sulla fiducia del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, “fermo restando che” quel contratto “potremmo arricchirlo rispondendo a tutte le altre attese dei cittadini”. Lo dice lo stesso Conte, intervenendo nell’Aula del Senato per ...

Governo : Conte - reddito cittadinanza non è misura assistenzialismo : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Il reddito cittadinanza mi spiace sia stato rappresentato come una misura di assistenzialismo sociale. Se leggete con attenzione le anticipazioni Contenute nel contratto di Governo vedrete chiaramente che è una misura orientata al reinserimento nel mondo del lavoro”, nonché legata a doppio filo alla “riforma dei centri d’impiego, altrimenti non funzionerà e non raggiungerà ...