Governo a rischio

Germania - la questione migranti spacca il Governo Merkel : ministro Seehofer tira dritto e mette a rischio riforma Dublino : La questione migranti è al centro dell’agenda politica anche in Germania. E rischia, per la prima volta, di spaccare l’alleanza tra il partito di Angela Merkel, la Cdu, e il suo gemello bavarese, l’Unione cristiano-sociale (Csu). Una storia di amore e accordi mai interrotta fino a una settimana fa, quando il leader della Csu e ministro dell’Interno Horst Seehofer ha messo sul tavolo della cancelliera il suo ...

Aquarius - Francia al Governo italiano : "Vomitevole". Palazzo Chigi : "Non accettiamo lezioni". Vertice Macron-Conte a rischio? : 22.14 - Rapporti tesi tra Italia e Francia sulla gestione dei flussi migratori in seguito al caso Aquarius, al punto che il Vertice italo-francese tra Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron, previsto per venerdì a Parigi, viene messo in forse, secondo Repubblica, da "ambienti di Palazzo Chigi". E se Francia e Spagna criticano aspramente la scelta del Governo italiano di non accogliere la nave Aquarius con a bordo 629 migranti in difficolta, è ...

**Governo : tensione Italia-Francia - a rischio vertice Conte-Macron** : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – In bilico il vertice di venerdì a Parigi tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Per ora l’incontro resta confermato, ma c’è grande irritazione” per le parole arrivate da Parigi sul caso Aquarius, fanno sapere fonti governative, non escludendo che, da qui alle prossime ore, l’incontro possa persino saltare. L'articolo **Governo: ...

Caso Aquarius - conseguenze penali per il Governo : rischio condanna internazionale. Esposto in procura contro Matteo Salvini : tutti i dettagli : È scontro aperto sulla vicenda della nave Aquarius che sta muovendo verso la Spagna con a bordo i 629 migranti. Al centro di tutto c’è l’effetto della chiusura dei porti italiani su disposizione di Matteo Salvini e Danilo Toninelli – rispettivamente ministro dell’Interno e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture – che potrebbe causare conseguenze penali e portare il governo italiano sul banco degli imputati. Sì, la ...

Rischio chiusura/ Ilva - Governo al bivio. Il Sud da difendere : Sull'Ilva si capirà subito il vero approccio di politica industriale del governo Lega-M5S. L'Ilva brucia circa 30 milioni di euro al mese. Ma le disponibilità liquide necessarie all'esercizio degli ...

Troppe regole sulla sicurezza - sagre e feste a rischio. Anci e Uncem : "Intervenga nuovo Governo" : ... al nuovo governo chiediamo di mantenere le tradizioni che servono a tenere in vita l'economia dei piccoli centri. Uncem e Formont continueranno a formare amministratori e tecnici sull'argomento per ...

Quel rischio isolamento sulla giustizia che indurrà il Governo a dialogare : In effetti nel dibattito che ha segnato la lunga crisi istituzionale, Quel rapporto in apparenza squilibrato che si è avuto tra economia, rapporto con l'Europa e con l'euro, da una parte, e ...

Governo Conte - ultime notizie M5s-Lega/ Giuramento al Quirinale - Fornero avvisa : "Rischioso abolire riforma" : Governo Conte ultime notizie MS5-Lega, diretta live, fra lunedì e martedì il voto di fiducia. Hanno giurato tutti i ministri davanti a Mattarella: primi Salvini e Di Maio(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 00:01:00 GMT)

Fornero attacca già il Governo : "Un rischio abolire mia riforma" : Non è neppure iniziata l'era del governo Conte che Elsa Fornero già attacca l'esecutivo che ha appena giurato al Quirinale. Ed è sempre la riforma che porta il nome dell'ex ministro del Lavoro al centro del dibattito politico. In fondo stamattina, prima di salire al Colle, Luigi Di Maio (che "erediterà" il ministero un tempo della Fornero) ha annunciato che i primi provvedimenti riguarderanno proprio le pensioni. Nel contratto di governo tra ...

Governo M5s-Lega - per la prima volta i sommersi vincono sui salvati (col rischio che la rabbia prevalga sulla ragione) : Sarà il Governo dei sommersi. Per la prima volta in Italia i precari, i disoccupati, le tute blu, i piccoli imprenditori, i giovani, gli esclusi in genere, vedono il loro voto – che il 4 marzo è andato in due distinte direzioni – congiungersi e farsi maggioranza. E per la prima volta in Italia sono i salvati, la media e alta borghesia, e in genere coloro che non sono stati vittime della crisi economica e delle nuove povertà, ad ...

Governo : Calenda - contrario a tecnici ma con Di Maio-Salvini a rischio default : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “C’è un punto importante da chiarire. Noi eravamo in una situazione di bonaccia finanziaria, ci siamo auto inflitti una crisi finanziaria perché” nel tentativo di formare un Governo M5S-Lega “abbiamo assistito ad uscite, dichiarazioni e smentite deliranti. Io sono contrario ai governi tecnici, ma un Governo politico va bene se non distrugge in poche settimane i risparmi degli ...

Governo - Dipartimento pubblica sicurezza : “Aumentare vigilanza a sedi istituzioni”. Il 2 giugno rischio violenze : Questure e prefetture di tutta Italia allertate per possibili gesti simbolici o azioni contro i palazzi del potere. È questo il contenuto della nota diramata dal Dipartimento di pubblica sicurezza, in allarme per il clima che si respira nel Paese dopo la crisi istituzionale degli ultimi giorni. Secondo gli apparati di sicurezza e di intelligence, al momento non ci sono segnali specifici legati alle iniziative annunciate dal Movimento 5 stelle e ...

Governo : alzata la vigilanza sulle istituzioni - rischio proteste : Proteggere le istituzioni italiane da possibili proteste radicali. Il Dipartimento della Pubblica sicurezza mette nero su bianco con una nota a questure e prefetture la preoccupazione che dopo il ...