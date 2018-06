Gossip Temptation Island | botta e risposta tra Nicola Panico e Chiofalo

lanostratv

: #TemptationIsland2018: Ida Platano e Riccardo Guarnieri tra i protagonisti del reality. - comingsoonit : #TemptationIsland2018: Ida Platano e Riccardo Guarnieri tra i protagonisti del reality. - daringtodo : Ida e Riccardo sono la prima coppia ufficiale del reality #temptationisland #temptationisland2018 #idaplatano… -

(Di venerdì 15 giugno 2018)e Francescoripensano aTra poco meno di un mese inizierà una nuova edizione di. Tuttavia le registrazioni sono già iniziate in questi giorni. E a tal proposito poco fa è stata annunciata la prima coppia ufficiale, che parteciperà al programma più piccante della stagione estiva: Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due ex protagonisti del Trono Over del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi hanno accettato di buon grado di mettere alla prova il loro amore. Ma non è finita qua perchè tra i tentatori ci saranno anche due vecchie conoscenze dei telespettatori: Gianmarco Onestini (fratello dell’ex tronista nonché ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Luca) e Michael Terlizzi, diventato popolarissimo in questi mesi perchè è spesso andato ospite nelle trasmissioni televisive per parlare ...